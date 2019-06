Roland Schlecker will ein echtes Endspiel

„Es soll am 8. Juni ein echtes Endspiel um die Meisterschaft werden, daher müssen wir am Sonntag das Heimspiel gegen den SV Hohentengen gewinnen“, gibt TSG-Trainer Roland Schlecker das Ziel für das letzte Heimspiel der TSG Ehingen in der Fußball-Bezirksliga-Saison am Sonntag vor. Für die TSG Rottenacker geht es gegen den Abstieg und die TSG hat einen Sieg gegen den FC Laiz im Visier, während die SG Altheim ihren Sieg der Vorrunde gegen den FC Krauchenwies/Hausen wiederholen will. Alle Spiele beginnen am Sonntag, 2. Juni, um 15 Uhr.

TSG Ehingen – SV Hohentengen (Vorrunde 4:0). - „Wir wollen die vorletzte Aufgabe in dieser Bezirksliga-Saison auf alle Fälle lösen, damit es dann am letzten Spieltag in Bad Schussenried zu einem echten Endspiel kommen kann“, blickt der Ehinger Trainer Roland Schlecker auf die Partie am Sonntag gegen den SV Hohentengen. Bei derzeitiger Punktgleichheit des Spitzenduos haben die Kurstädter eine bedeutend bessere Tordifferenz, am vorletzten Spieltag am Sonntag in Blönried aber ein schwierigeres Spiel als die TSG an diesem Tag zu bestreiten. Der Ehinger Gegner SV Hohentengen belegt den sechsten Tabellenplatz und hat zuletzt zweimal gewonnen und einmal verloren. Trotz des hohen Ehinger Siegs gegen Hohentengen in der Vorrunde muss das Team von der Göge ernst genommen werden. Fehlen werden bei der TSG Ehingen Robin Köberle und Daniel Post. Mathias Soukup ist wieder im Team.

TSG Rottenacker – FC Laiz (Vorrunde 3:4). - Nach dem Sieg im Pokalendspiel kehrt für die TSG Rottenacker allzu schnell der Alltag zurück. Und da heißt es, den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu sichern. „Das Wichtigste ist die Sicherung des Klassenerhalts“, sagte TSG-Trainer Timm Walter unmittelbar nach dem Pokalsieg: „Jetzt gilt es, am Sonntag gegen den FC Laiz nachzulegen“, nannte Walter das nächste Ziel unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Doch TSG-Pressewart Uwe Schneider ist zuversichtlich: „Mit einer Leistung wie beim 1:1 in Ehingen und beim 0:0 in Bad Schussenried werden wir am Sonntag die Punkte in Rottenacker behalten.“

FC Krauchenwies/Hausen – SG Altheim (Vorrunde 1:5). - Gegen die Hohenzollern gelang Altheim in der Vorrunde der bisher höchste Sieg der Saison. Das 5:1 im ersten Aufeinandertreffen stimmt Gästetrainer Joachim Oliveira zuversichtlich, auch im Rückrundenspiel in Krauchenwies nicht leer auszugehen. Allerdings ist dieses Heimspiel für den FCK wohl die letzte Gelegenheit für den Gastgeber, um durch einen Sieg vom Relegationsplatz wegzukommen. „Wir wollen unseren Nachbarn helfen“, sagt Oliveira mit Blick auf die TSG Rottenacker, die in der Tabelle knapp vor Krauchenwies/Hausen steht und noch nicht in Sicherheit ist. Ohne großen Druck und mit gesundem Selbstvertrauen wird die SG Altheim in ihr letztes Auswärtsspiel der Saison gehen, um nicht womöglich noch in die Situation zu kommen, am letzten Spieltag am 8. Juni gegen die TSG Rottenacker gewinnen zu müssen. Während Jens Stimpfle nach einer Operation noch fehlen wird, ist der Einsatz von Johannes Rech und Jens Bühner fraglich.

Weitere Spiele am Sonntag: FV Altshausen – SG Hettingen/Inneringen (1:4), SGM Blönried – FV Bad Schussenried (1:3), SV Uttenweiler – TSV Riedlingen (0:3), SV Bad Buchau – FV Neufra (1:2), SV Sigmaringen – SF Hundersingen 2:2).