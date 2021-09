Roland Gaschler will „zeigen, dass Kirche auch anders geht“

Roland Gaschler, ständiger Diakon der Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt, ist vom Katholischen Dekanat Ehingen-Ulm mit einer weiteren Aufgabe betraut worden: Seit September hat er mit einem Stellenumfang von 50 Prozent die auf die nächsten Jahre angelegte Profilstelle „Vernetzung der Altenpastoral zur Teilhabe im Alter“ in der Seelsorgeeinheit „Donau-Winkel“ (Munderkingen) inne. Daneben wird der 60-Jährige mit ebenfalls 50 Prozent weiter in der Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt als Diakon tätig sein.

„Mit großer Freude konnten wir Diakon Gaschler in diese neue Aufgabe einführen“, teilt Dekanatsreferent Wolfgang Steffel mit. Man habe diesen Stellenanteil aus einem Gesamtpool von verschiedenen thematischen Profilstellen bewusst in den Süden des Dekanats gegeben, um die Altenpastoral gerade auch im ländlichen Bereich mehr zu fördern.

„In den letzten Jahren ist mir die ,Überalterung’ unserer Gottesdienstbesucherinnen und -besucher besonders bewusst geworden und ich hab dann auch festgestellt, dass auf einmal die Menschen „sechzig plus“ weg sind. Auch wenn sie vorher regelmäßige Kirchgänger waren, sind sie weg, haben sie den Bezug verloren. Oft weiß man nicht, ob sie weggezogen sind oder im Pflegeheim. Hier sehe ich meine große Aufgabe: Mal zu schauen: Wo sind die Leute? Warum sind sie uns verloren gegangen?“, sagt Roland Gaschler in einem vom Dekanat veröffentlichten Interview.

Wo sind die „Best Ager“?

In Munderkingen werde er die Situation vor Ort eruieren und schauen: Was gibt es? Wo hakt es? „Ich werde zu den Seniorennachmittagen gehen, aber eben auch schauen, wie man die Best Ager wieder gewinnen kann. Mir schwebt vor, dass man mal ein Wochenende für eine bestimmte Altersgruppe anbieten kann: ein ganz niederschwelliges Angebot, zum Beispiel mal die Wohnmobilisten einzuladen und gemeinsam irgendwohin zu fahren – ich bin ja selbst begeisterter Camper – und zu zeigen, dass Kirche auch anders geht.“

Doch auch das klassische Angebot werde nicht fehlen. „Ich werde sicher auch im Seniorenheim als Seelsorger tätig sein, Gottesdienste feiern, mal einen Impuls halten, um ein Stück weit die Brücke zu schlagen zur Gemeinde, den Menschen erzählen, was in der Gemeinde läuft und dass man an sie denkt.“