„Risstissen“ heißt ein Fußballteam in Südafrika

Die Jugendfußballabteilung des TSV Rißtissen setzt sich seit mittlerweile drei Jahren aktiv für Kinder in Südafrika ein. Die Kinder und Jugendlichen vom TSV haben bereits ausgemusterte Trikots, Leibchen und Tornetze weitergegeben. Aktuell haben sie Buntstifte und Zahnbürsten gesammelt. „Es ist toll, wenn man sieht, was man mit für uns eigentlich banalen Dingen bewirken kann“, sagt TSV-Jugendleiter Jochen Rapp.

Die Hilfe kam über einen persönlichen Kontakt zur Projektinitiatorin zustande. Auf Initiative einer damals jungen Studentin, Romina Rauner, wurde im Jahr 2004 in einem Township in Jeffrey's Bay in Südafrika ein Kindergarten gegründet. Seitdem wird dieser ausschließlich durch Sach- und Geldspenden finanziert und nur aufgrund des unglaublichen Einsatzes vieler helfender Hände gestemmt.

Aufgrund des direkten Kontakts zur Projektleiterin wird die Unterstützung der Jugendfußballabteilung des TSV Rißtissen für alle Mitglieder sicht- und greifbar. Die Kinder sehen, wie begeistert und stolz ihre Trikots von den Kindern in Südafrika getragen werden und wie aufbauend auf dieser Spende ein Fußballteam mit dem Teamnamen „Risstissen“ im Township gegründet wurde.

Es fehlt an Vielem

In der Wellblechsiedlung in Südafrika fehlt es an Vielem. So ist beispielsweise die medizinische Versorgung der teilweise HIV-infizierten Kinder nicht sichergestellt. Auch warme Kleidung und Spielsachen sind Mangelware. Aufgrund des engen Kontakts mit der Projektleiterin kann sehr spontan abgestimmt werden, was ganz dringend benötigt wird. So wurden in Rißtissen beispielsweise gezielt Gelder für wichtige Tetanus-Impfungen gesammelt und ein Erste-Hilfe-Koffer für die Einrichtung angeschafft. In diesem Jahr wurden die Eltern der Kinder bei einer Weihnachts-Sammelaktion speziell um die Spende von Kinderzahnbürsten und Malsachen gebeten.

„Kinder helfen Kindern ist unser Ansatz“, sagt TSV-Fußballjugendleiter Jochen Rapp. Das Projekt wachse ständig, die Form der Hilfe sei ganz unterschiedlich: Nicht nur mit Sachen wie alten Trikots, auch mit Geld habe man schon geholfen, das man bei einem Fußballturnier gesammelt habe und mit dem Wellblechdächer über Toiletten errichtet werden konnten. Die Jugendfußballer des TSV seien aktiv eingebunden und würden auch interessante Dinge erfahren: zum Beispiel, dass die Kinder in Südafrika eine Zahnbürste mindestens ein Jahr lang benutzen. Auf Fotos aus Südafrika können sie sehen, wie sehr sich die Kinder dort über die Hilfen freuen. Mit dem Projekt „TSV for Kids in South Africa“ möchte der TSV nun auch beim Sportjugend-Förderpreis mitmachen.