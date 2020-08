Ringingen und Kirchen setzen ein Ausrufezeichen

Die SF Kirchen haben gleich am ersten Spieltag bei einem vermeintlichen Favoriten der Fußball-Kreisliga A1 einen deutlichen Sieg gelandet. Das SZ-Topspiel in Donaurieden entschied der SV Ringingen für sich. Erster Tabellenführer ist die SG Griesingen. In Dietershausen, Oberdischingen und Rottenacker konnte witterungsbedingt nicht gespielt werden.

SZ-Topspiel: SF Donaurieden – SV Ringingen 0:3 (0:3). - Tore: 0:1 Max Braunsteffer (29.), 0:2, 0:3 Daniel Kress (32., 38.). - Während die Gäste in der ersten Halbzeit spielerisch ein Übergewicht hatten, waren die Sportfreunde zu dieser Zeit vom Pech verfolgt. In der 27. Minute wurde Markus Kräutle von den Sportfreunden mit Rot des Feldes verwiesen. In der 35. Minute verschossen die Gastgeber einen Elfmeter. Der SV Ringingen spielte im ersten Durchgang sehr stark auf. Donaurieden begnügte sich damit, lange Bälle nach vorne zu schlagen. Nach der Halbzeitpause kam der Gastgeber besser ins Spiel, konnte aber den deutlichen Rückstand nicht mehr verringern. - Reserve0:n ausgefallen.

SGM Ertingen/Binzwangen – SF Kirchen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Markus Hecht (8., 75.), 0:3 Thomas Mang (80.). - Kirchen gelang die größte Überraschung des ersten Spieltags. Die frühe Führung der Gäste hielt bis zur letzten Viertelstunde des Spiels, dann bauten die Sportfreunde ihren Vorsprung sogar noch aus. Die Gäste zogen ein gekonntes Konterspiel auf. Christian Jäggle von Ertingen/Binzwangen sagte es ganz kurz: „Drei Konter, drei Tore“. - Reserven: 2:0.

FC Schelklingen/Alb – FC Marchtal 3:2 (0:2). - Tore: 0:1 Florian Epp (10.), 0:2 Simon Orzek (35.), 1:2 Jochen Wetzel (50.), 2:2 Timo Rothenbacher (55.), 3:2 Fabian Mayer (80.). - „Die Gäste haben in der ersten Halbzeit einige Nadelstiche gesetzt. Doch in der zweiten Halbzeit haben wir den Sieg verdient“, sagte Timo Rothenbacher vom FC Alb. - Res.: 1:1.

SG Griesingen – TSV Rißtissen 5:0 (2:0). - Tore: 1:0 Isuf Neziray, 2:0 Thomas Traub (44.), 3:0 Peter Gobs (75.), 4:0 Jannik Werner (80.), 5:0 Peter Gobs (87.). - Griesingens Torjäger Peter Gobs erzielte nicht nur selbst zwei Tore, sondern bereitete auch das 4:0 von Jannik Werner vor. Der TSV Rißtissen war nach der Halbzeitpause griffiger, hatte aber keine zwingenden Torchancen. Eine junge Schiedsrichterin hat das Spiel sehr gut geleitet. - Reserven: 7:1.

SG Ersingen – TSV Allmendingen 2:2 (0:0). - Tore: 0:1 Michael da Silva (51.), 1:1 Kevin Bürger (78.), 2:1 Vasco Paez-Zamora (87.), 2:2 Joshua Edeh (90.). - Der Aufsteiger aus Allmendingen gab in Ersingen eine gute Figur ab, führte bis zur Schlussviertelstunde, hatte aber am Ende Glück mit dem Ausgleichstor in letzter Minute. - Reserven: 4:0.