Ringingen steht vor Härtetest in Ersingen

In Ersingen steht am heutigen Freitag ein echtes Spitzenspiel an: Die heimische SG empfängt in der Fußball-Kreisliga BI Spitzenreiter Ringingen. Auch die Partie zwischen Donaurieden und Niederhofen steigt bereits am heutigen Freitag.

SG Ersingen – SV Ringingen (Freitag 18.30, Vorrunde 0:3). Der Ringinger Pressewart Markus Schele sagte am vergangenen Sonntag: „Wenn wir jetzt noch in Ersingen gewinnen, dann dürfte es geschafft sein.“ Doch die Gastgeber haben auch noch Chancen auf den Relegationsplatz und werden wohl mächtig dagegenhalten.

SF Donaurieden – SV Niederhofen (Freitag 18.30, VR 7:2). Mit einem Spiel im Rückstand gehören die Sportfreunde Donaurieden noch zum Kreis der Anwärter für den Relegationsplatz. Nach dem hohen Sieg in der Vorrunde sind die Gastgeber Favorit.

Türkgücü Ehingen – SV Herbertshofen (Sa 15, VR 0:4). Die Ehinger haben das Spiel der Vorrunde hoch verloren und sinnen auf Revanche, zumal für sie der Relegationsplatz in greifbarer Nähe ist.

SSV Ehingen-Süd II – TSV Rißtissen II (Sa 16 VR 4:0). Nach zwei sieglosen Spielen gegen Herbertshofen und Dettingen sollten am Samstag die Pfarreifußballer wieder auf die Siegerstraße zurückfinden.

BSV Ennahofen – KSC Ehingen (Sa 17, VR 5:2). Schon in der Vorrunde hat der BSV Ennahofen gewonnen. Er möchte auch am Samstag wieder einen Sieg einfahren.

FC Schmiechtal – SG Dettingen (Sa 18.30, VR 0:1). Am 14. April hat erst die Nachholpartie der Vorrunde stattgefunden. Schmiechtal strebt diesmal einen Sieg an, sonst steht Platz zwei auf dem Spiel.

SV Granheim – TSG Ehingen II (Sonntag 15, VR 3:0). Trotz der hohen Pleite in Ringingen gilt am Sonntag der SV Granheim als Favorit. (ai)