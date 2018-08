Ringingen schießt sich an die Spitze – Auch Rißtissen gewinnt

Der SV Ringingen hat zum Auftakt der Fußball-Kreisliga A1 in Justingen am Donnerstagabend einen hohen Sieg eingefahren. Einen positiven Einstand hatte auch Aufsteiger TSV Rißtissen, der gegen den SV Oberdischingen gewann.

SZ-Topspiel: TSV Rißtissen – SV Oberdischingen 4:2 (2:1). - Tore: 1:0 Peter Gall (3.), 1:1 Julian Albrecht (13., Handelfmeter), 2:1 Hannes Gebhard (27.), 2:2 Max Dombrowski (48.), 3:2 Maximilian Föhr (82.), 4:2 Daniel Völk (87.). - Schon in der dritten Minute unterlief Gästetorwart Dominik Rieger ein Fehler, den Peter Gall zur Führung nutzte. Nur zehn Minuten später verwandelte Julian Albrecht einen Handelfmeter zum Ausgleich. Nach einem Zusammenprall schied TSV-Torhüter Marcel Gnann verletzt aus, Tobias Kammerer ging für ihn ins Tor. In der 48. Minute brachte die Rißtissener Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Max Dombrowski glich zum 2:2 aus. Dann gab es klare Torchancen auf beiden Seiten. Gästetorhüter Dominik Rieger lenkte einen gefährlichen Ball an die Querlatte. Die Gäste setzten immer wieder gefährliche Konter, doch es fehlte der erfolgreiche Abschluss. Besser machte es der TSV Rißtissen, der in den letzten acht Minuten zweimal erfolgreich war. - Res.: 2:2.

SF Kirchen – SV Dürmentingen 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Alexander Knittel (13., FE), 2:0 Christian Neumann (30.), 2:1 Patrick Schlegel (87.). - Nach Aussage von SF-Abteilungsleiter Florian Huber war das Spiel im ersten Durchgang sehr kampfbetont. Nach der Pause hatte Dürmentingen zeitweise mehr Spielanteile, konnte aber nur verkürzen. - Reserven: 3:1.

SG Öpfingen – SF Donaurieden 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Philipp Mall (19.). - Großen Anteil am 1:0 hatte Robin Stoß, der den Treffer von Philipp Mall vorbereitete. In der restlichen Zeit vor der Pause versäumte es die SG Öpfingen, den Vorsprung zu erhöhen. In der kampfbetonten Partie kam Öpfingen letztlich zu einem Arbeitssieg. - Reserven: 4:1.

FC Schelklingen/Alb – SV Ringingen 0:4 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Florian Stöferle (44., 61., 72.), 0:4 Manuel Füller (87.). - In der ersten Halbzeit war der Gastgeber zwar einen Tick besser, fing sich jedoch unmittelbar vor der Pause das 0:1 ein. „Im zweiten Durchgang haben uns die Gäste ausgekontert“, sagte FC-Trainer Wilfried Staiger. Doch er sagte auch, dass Ringingen verdient gewann. - Reserven: 1:1.

SGM Daugendorf/Zwiefalten – VfL Munderkingen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Niklaus Haiß (28.), 1:1 Tobias Matheis (93.). - Das 1:1 in der Nachspielzeit sei für sie sehr unglücklich gewesen, sagte SGM-Abteilungsleiter Geiselhart. Der Aufsteiger hatte lange in Führung gelegen. - Res.: 3:1.

SV Betzenweiler – FV Schelklingen-Hausen 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Alexander Vihl (31.), 1:1 Piniam Asperari (87.). - Laut Abteilungsleiter Gerhard Rief hätte Betzenweiler aufgrund der gebotenen Chancen gewinnen müssen. Gegen Schluss vergab Marius Rudolph noch eine klare Chance. Doch die Gäste, für die Alexander Vihl die Führung erzielte hatte, nahmen einen Punkt mit. - Res.: 0:0.