Riesige Partymeile: Ehinger Kirbe ist Besuchermagnet

Ein erhebliches Maß an Festfreude habe sich bei den Ehingern angestaut, hat Oberbürgermeister Alexander Baumann schon bei der Eröffnung der 44. Ehinger Kirbe festgestellt. Auch das teilweise regnerische Wetter hat deshalb die Besucher nicht daran hindern können, in großen Scharen am Nachmittag, am frühen und erst recht am späteren Abend am Samstag in die Innenstadt zu strömen.

Die hatte sich in ein riesengroßes Gasthaus und später in eine Superpartymeile verwandelt. Das kulinarische Angebot bei den bewirtenden Vereinen war einmalig in seiner Vielseitigkeit, und reichte vom Fischbrötchen über Spanferkel bis zum Wildgulasch. Rund 50 Vereine aller Art aus Ehingen und der Region bewirteten oder unterhielten in den städtischen Kirbehütten ihre Gäste. Auf der Bühne stimmte sie die Stadtkapelle unter der Leitung von Frank Zacher mit einem schmissigen Marsch und einer flotten Polka auf die zwei großen Tage ein.

Viel los auf dem Ehinger Marktplatz: Das durchwachsene Wetter hielt die Menschen nicht zurück. (Foto: Körner)

„Ich freue mich, dass schon am Nachmittag so viele Gäste gekommen sind. Die Kirbe gehört zu Ehingen und ist identitätsstiftend für die Stadt. Sie macht ein Stück unserer Heimat aus“, erklärte Baumann bei der Eröffnung. Er dankte den 50 teilnehmenden Vereinen, ehe er sich von Frank Zacher den Dirigentenstab reichen ließ. Traditionsgemäß dirigierte der in Blasmusik bestens bewanderte Schultes den Hoch- und Deutschmeister-Regimentsmarsch.

Viele verschiedene Speisen

Den Kirbebesuchern fällt die Wahl zwischen den angebotenen Speisen immer schwer. Eine leckere Waffel bei den Ministranten war am Nachmittag ein guter Anfang oder später ein süßer Nachtisch. 70 bis 80 Kilo Mehl wollten sie verbacken, der Erlös sollte der Mini-Freizeit und Ausflügen zugute kommen. Bei der griechischen Gemeinde war schon früh am Nachmittag Hochbetrieb, Gyros, Souvlaki, Retsina und Ouzo gingen weg wie warme Semmeln. Die Ehinger Jäger haben 15 Rehe für ihr berühmtes Wildgulasch geschossen, vor ihrer Hütte gab es Anschauungsunterricht für Kinder in den heimischen Wildarten.

Ohne die Gulaschsuppe vom Partnerschaftsverein Ehingen-Esztergom geht keine Kirbe, dazu servierte Rosie Schaupp einen guten Wein aus der Esztergomer Gegend und zur besseren Verdauung einen Marillenschnaps. Die Mohrenkopfschleuder beim Campingclub ist immer eine Attraktion für Kinder jeden Alters. Am Karussell der CDU kamen Eltern mit kleinen Kindern natürlich auch nicht vorbei. BUND und Nabu hatten ihre Stände in der Marktstraße, der BUND appellierte für den Erhalt der Streuobstwiesen im Rosengarten, beim Nabu konnten sich Kinder in Geschicklichkeitsspielen versuchen. Die benachbarten Muckenspritzer backten Crêpes und hatten ein Zelt mit Spielen für Kinder.

Wie immer waren die Sportschützen mit einer Schießbude vertreten. Ingo Hassel erklärte dem sechsjährigen Nico „rechtes Auge zu, mit dem linken Zielen“ und fand, dass der Junge es gut macht. Der Papa ist bei den Sportschützen in Hundersingen, verriet die Oma. Die Kügele brieten Rote Würste und hatten Currywürste im Angebot, die Tischtennisspieler Kässpätzle, Bier und Wein. „Hier gibt es das beste Schaschlik der Welt“, protzten die Musiker vom MV Rißtissen. Bei den Sportfreunden aus Kirchen stand wie immer Spanferkel mit Kraut auf der Speisekarte.

Oberbürgermeister Alexander Baumann dirigiert die Stadtkapelle. (Foto: Körner)

Etwas ganz Besonderes hatten die Ehinger Narrenbüttel im Kochtopf: Grüne Krapfen boten sie an. „Unwiderruflich nur einmal hier auf der Kirbe, der Erlös geht in unsere Dixies, die verschlucken viel Geld“, erklärte Jürgen Habermann. Dinnete bei den Nesselweibern aus Nasgenstadt, Pizza beim italienischen Kulturverein, Fischbrötchen beim SV Herbertshofen, Feuerwurst und Cocktails bei der SG Dettingen, Hamburger bei den Basketballern, Wäs süß oder pikant bei den Fußballerinnen des SV Granheim – hungern musste auf der Kirbe niemand. Die Jugendfeuerwehr schenkte Bier und alkoholfreie Getränke aus.

Buntes Unterhaltungsprogramm

Auf der Bühne gab es ein buntes Unterhaltungsprogramm mit den Gruppen vom Tanzstudio Steps, den Cheerleadern Jumping Mosquitos der Ehinger Basketballer und den Judokas des SC Kirchen. Atemberaubend ihre Wurf-Vorführungen, bei denen zierliche Mädchen gestandene Männer aufs Kreuz legten. Es klang zwar jedes Mal gefährlich, wenn die Körper auf die Matte knallten, war es aber wohl nicht, wie der Moderator versicherte. Die Dudelsackspieler der Ehingen Donau Pipe Band und Musiker aus der Ukraine sowie die Schalmeien und die Kapelle Wahnsinn rundeten das Programm ab.

Viele stürzten sich in das abendliche Getümmel: Trotz des Regens gab es am Samstagabend kaum ein Durchkommen zwischen den Hütten, vom Senior bis zum Kleinkind war alles auf den Beinen. Wo immer sich ein trockenes Plätzchen bot, war es mehr als proppenvoll und immer noch mehr Besucher drängten bei den Handballern, Basketballern und in den Saloon der Sportfreunde Kirchen hinein.

Partyzelt und hübsche Mädchen

Die Dämonen hatten ihre Grotte hinter die Sparkasse verlegt, in ihrer Schenke „zum Frosch ond dr’ Goiß“ war es schier unmöglich, bis zur Theke vorzudringen Die hübschesten Mädchen traf man an der Cocktailbar der Fußballer der TSG. Drei Damen aus Obermarchtal genossen hier einen Aperol, eine von ihnen war extra aus Aschaffenburg angereist, um mal wieder auf die Kirbe zu gehen. Einen guten Wein schenkten die Mitglieder vom Radsportclub Phoenix aus. Die Band Times Square spielte dazu Schlager aus mehreren Jahrzehnten und für jeden Geschmack von „Tausend Mal berührt“ von Klaus Lage bis zu „We will rock you“ von Queen.