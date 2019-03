Richtungweisende Spiele in der Bezirksliga Donau

Der anstehende 20. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Donau ist für einige Mannschaften richtungweisend. Die letzten vier der Tabelle sind an diesem Spieltag unter sich, sodass hier die Punkte hart umkämpft sein werden. Von den Spitzenteams der Liga ist die TSG Ehingen am Samstag Gastgeber gegen die SF Hundersingen; die Gäste haben den stärksten Angriff der Bezirksliga. Besonders interessant ist auch die Partie des FV Bad Schussenried gegen den TSV Riedlingen. Die Donaustädter haben gegen den Tabellenführer in der Vorrunde mit 3:0 gewonnen – es war die bisher einzige Niederlage der Schussenrieder in dieser Bezirksliga-Saison.

TSG Ehingen – SF Hundersingen (Samstag, 16.30 Uhr, Jubel-Arena Gollenäcker, Vorrunde 4:2). - Auf die Abwehr der TSG Ehingen kommt am heutigen Samstag eine schwere Aufgabe zu. Die Gäste haben den bisher stärksten Angriff der Liga und in 18 Spielen 51 Tore erzielt. Allerdings haben die Hundersinger auch schon 41 Gegentore auf ihrem Konto. Dennis Heiß ist der Antreiber im Angriff, auf Timo Bischofberger und die Brüder Störkle muss besonders geachtet werden. Nach dem verdienten Sieg in Neufra haben die Gastgeber einen deutlichen Vorsprung vor dem Tabellendritten. TSG-Trainer Roland Schlecker muss jedoch wegen Krankheit auf Felix Miller verzichten und Daniel Topolovac ist im Urlaub. Der Einsatz von Mathias Brinsa und Dominik Gemeinder ist fraglich. Dennoch ist der Ehinger Trainer zuversichtlich: „Wir wissen um unsere eigenen Stärken und wollen erneut einen Sieg einfahren.“

TSG Rottenacker – SV Sigmaringen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 1:1). - Erstaunlich gut erholt nach der deutlichen Heimniederlage gegen Hundersingen zeigte sich das Team von Trainer Timm Walter am vergangenen Sonntag in Hettingen. „Auf dieser Leistung wollen wir aufbauen“, sagt der TSG-Coach. Gegner SV Sigmaringen ist mit ebenfalls erst zwölf Punkten unmittelbarer Nachbar der TSG Rottenacker. „Auf Daniel Deli und Julian Haberer müssen wir besonders aufpassen“, sagt Timm Walter. Der SV Sigmaringen weiß auch um die besondere Wichtigkeit dieses Kellerduells. Bei der TSG Rottenacker fehlt der gesperrte Tim Sachpazidis. Bei weiteren Spielern ist ein Einsatz fraglich. „Wir werden jedes Spiel mit Optimismus angehen“, so Timm Walter. Mit dem eigenen Publikum im Rücken will die TSG Rottenacker am Sonntag ihren Heimvorteil nutzen.

FC Laiz – SG Altheim (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 3:4). - Die Hohenzollern haben aus 18 Spielen erst zehn Punkte erobert und jetzt schon einen größeren Abstand zum rettenden Ufer. Dass sie sich jedoch noch nicht aufgegeben haben, zeigt das 1:1 in Altshausen am vergangenen Wochenende. Altheims Trainer Joachim Oliveira ist weit davon entfernt, seinen Gegner zu unterschätzen. „Nach dem Tabellenführer geht es jetzt gegen den Tabellenletzten, doch die Aufgabe ist nicht kleiner“, gibt der Gästetrainer zu bedenken. Seine Mannschaft müsse die Fehler vermeiden, die zur deutlichen Niederlage führten. „Gegen den FC Laiz haben wir uns immer schwer getan. Die Mannschaft ist sehr robust und der kleine Platz kommt dem Gastgeber entgegen“, so Joachim Oliveira. Seine Mannschaft müsse früh ein Tor erzielen und die Grundlage für einen wichtigen Sieg schaffen.

Weitere Spiele am Samstag: FC Krauchenwies/Hausen – SV Bad Buchau (1:2); am Sonntag: FV Altshausen – SV Uttenweiler (0:3), SGM Blönried/Ebersbach – SG Hettingen/Inneringen (1:2), FV Bad Schussenried – TSV Riedlingen (0:3), SV Hohentengen – FV Neufra (4:2).