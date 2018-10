Richtfest beim neuen Gärhaus in Berg

In der Berg Brauerei ist jetzt das Richtfest des Gärhauses gefeiert worden. Günther Kaufmann, Chef der Stahlbaufirma Eggert aus Oberstadion, hielt den Richtspruch. In zehn Metern Höhe, ganz oben auf dem Gerüst, sprach Kaufmann einen ganz alten Richtspruch, in dem Gambrinus, der Schutzheilige der Brauer, das Bier preist.

Kaufmann erläuterte, dass er diesen alten Richtspruch in altdeutscher Sprache verfasst, zunächst entziffern musste. Er lobte das Bier, den Landesvater, den „Brui und seine Familie“ und die Mitarbeiter der Brauerei. Mit einem dreifachen „Hoch“ sprach Kaufmann jeweils auch der Obrigkeit, der Stadtgemeinde, den Planern und Bauleuten den Dank aus. Am Ende des Richtspruchs und nach mehrfachem dreifachem „Hoch“, war das große Bierglas ausgetrunken und wurde mit beherztem Wurf am Boden zerschmettert, da Scherben Glück und Segen bringen.

Die Zuschauer und Zuhörer, die sich an der, inzwischen seltenen, Richtspruchzeremonie freuten, gingen dann zum Aufrichtschmaus in den Keller des Gärhauses. Brauereibesitzer Uli Zimmermann begrüßte die rund 100 Gäste. Eingeladen waren Planer, Ingenieure und die Chefs der Baufirmen. Vor allem aber waren alle die eingeladen, die am Bau gearbeitet haben und die Mitarbeiter der Brauerei. So waren rund 100 Gäste anwesend, um sich und ihr Werk zu feiern. Diplom-Braumeister Uli Zimmermann sprach seine Dankbarkeit aus, dass der Bau unfallfrei verlaufen ist. Er zeigte seine Bewunderung für das große handwerkliche Können und die Talente, die am Werk waren. Bei Freibier und Wurstsalat genossen die Bauleute zusammen mit den Brauern, dass ihre große Anstrengung in dem enorm heißen Sommer von der Inhaberfamilie Zimmermann durch diesen Aufrichtschmaus gewürdigt wurde.