Gerichtsprozess geht in die zweite Runde: Stand auf den Bahngleisen ein Auto oder nicht?

Wegen fahrlässigem Verstoßes gegen die Wartepflicht an einem Bahnübergang nach einem Signalton wurde ein Versicherungskaufmann zu einer Geldbuße in Höhe von 240 Euro verdonnert. Außerdem muss der 49-Jährige aus einer Albgemeinde einen Monat lang seinen Führerschein abgeben. So lautet das Urteil des Amtsgerichts Münsingen, das diese Woche zur Fortsetzung der Hauptversammlung eines nicht alltäglichen Falls geladen hatte.

Der Lokführer eines Zuges der Schwäbischen Alb Bahn (SAB) hatte Ende Oktober 2021 eine Schnellbremsung vor dem unbeschrankten Bahnübergang Bermannstal zwischen Marbach und Gomadingen einleiten müssen. Der Grund: mitten auf den Schienen stand der Pkw mit Anhänger des Versicherungskaufmanns, sagte der 53-jährige SAB-Mitarbeiter aus. Als die Bremsen quietschten, gab das Auto Gas und fuhr Richtung Ödenwaldstetter Straße weiter.

Welchen Grund der Autofahrer gehabt haben soll, mit dieser lebensgefährlichen Aktion zu provozieren?, wollte Richter Joachim Stahl wissen. Der Lokführer mutmaßte damals: „Vielleicht hat sich der Autofahrer gefragt, warum der Blödmann die ganze Zeit pfeift, vielleicht wollte er mit seiner Aktion beweisen, dass noch genügend Zeit ist, den Bahnübergang zu überqueren.“

„Entlastungszeuge“ zu spät benannt

Bereits Anfang des Monats war in dieser Sache verhandelt worden. Sowohl der Zugführer als auch der Autofahrer schilderten damals „zu unklar die Situation“, sodass der Direktor des Amtsgerichts, Joachim Stahl, einen weiteren Zeugen lud. Es handelte sich um den Polizisten, der vor einem Jahr das Protokoll gefertigt hatte. Da sich dort die Aussage des Zugführers anders darstelle als vor Gericht, fragte Stahl die Erinnerungen des Beamten in diesem Fall ab. Der meinte: „Wenn ich eine Vernehmung mache, wird sie danach schriftlich vorgelegt. Im diesem Fall gab es keine Änderungswünsche.“

Ein Grund für Rechtsanwalt Maximilian Keller, einen Freispruch für seinen Mandanten zu fordern. „An der Glaubwürdigkeit des Zugführers habe ich meine Zweifel.“ Einmal sei der Versicherungskaufmann auf einem Feldweg parallel zum Zug gefahren, das andere Mal sei er aus Richtung Gomadingen auf der Landesstraße 249 unterwegs gewesen, bevor er in den Feldweg eingebogen sei.

Letztendlich schenkte Richter Stahl dem SAB-Mitarbeiter mehr Glauben, zumal der Angeklagte vor Prozessbeginn noch einen Zeugen präsentierte, der gesehen haben will, wie der Versicherungskaufmann bereits den Bahnübergang überquert hatte, als der Zug kam. In den Zeugenstand durfte dieser Mann aber nicht. Stahl kam es spanisch vor, dass dieser „Entlastungszeuge“ nicht bereits beim ersten Prozesstag benannt worden sei. Außerdem erinnerte der Direktor des Amtsgerichts daran, dass sich der Zugführer damals das Kennzeichen des Anhängers merken konnte, sodass der Halter, der 49-Jährige, ausfindig gemacht werden konnte.