Riad-Deifl nehmen vier neue Mitglieder auf

Zum traditionellen Häsabstauben haben sich am vergangenen Samstag die Riaddeifl Kirchbierlingen im Jugendraum unter der Turnhalle eingefunden. Der Zunftmeister Joachim Egle hat die Veranstaltung mit einem Ausblick auf die Saison 2019 eröffnet.

Das kommende Jahr startet für die Riaddeifl mit dem Narrenbaumstellen, welches am 11. Januar nun schon zum dritten Mal stattfindet. Hierzu sind wieder alle Freunde und Gönner und vor allem die Kinder aus der Pfarrei eingeladen. Anschließend werden die Deifl an 19 Terminen in und um die Region ihr Unwesen treiben. Allen Interessierten stehen wie in den vergangenen Jahren wieder zahlreiche Leihhäser zur Verfügung. Wer gerne mal einen Umzug miterleben möchte, kann über die Homepage Riaddeifl.de einfach Kontakt mit der Gruppe aufnehmen. Für den Funken, welcher Ende der Fasnet wieder entfacht wird, werden die Deifl Anfang des Jahres in Kirchbierlingen, Sontheim und Weisel wieder die Christbäume einsammeln. Der genaue Termin wird im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Bei der anschließenden Taufe wurden gleich vier Mädels offiziell in die Zunft aufgenommen. Janine Klein, Elena Betz, Katrin Pfänder und Lesca Leicht. Wie viele vor ihnen mussten auch sie ein köstliches Deifl-Brot mit einem besonderen Aufstrich essen. An den Gesichtern konnte man den Geschmack ablesen. Beim anschließenden Pantomimen mussten sich alle Vier ins Zeug legen, um den Anwesenden das gesuchte Wort zu beschreiben. Hat es keiner erraten, wartete ein köstliches Getränk auf die Damen. Anschließend zogen die Mitglieder mit den vier Neuen, begleitet von einem Fackelmeer, zum angrenzenden Musikerheim. Im Scheine der Fackeln und begleitet von vielen Riaddeifl wurden die vier durch „Bogge den Täufer“ über ihr Wissen über die Narrenzunft abgefragt. Fragen, die sie nicht beantworten konnten, wurden mit einem Spritzer kaltem Wasser bestraft. Klatschnass durch die Taufe und mit einem kräftigen Riad-Deifl wurden alle vier als aktive Narren aufgenommen.