Rißtissens „Erste“ in aussichtsreicher Position

Erneut werden in Ehingen am Sonntag, 20. Januar, die württembergischen Prellball-Meisterschaften des Schwäbischen Turnerbundes (STB) ausgetragen. Örtlicher Ausrichter in der Wenzelstein-Turnhalle ist der TSV Rißtissen, der selbst mit zwei Mannschaften in der Altersklasse Männer40 (M40) vertreten ist. Rißtissen I geht als Tabellenzweiter in die Rückrunde.

Die Prellballer des TSV Rißtissen sind bereits Routiniers in der Ausrichtung der württembergischen Meisterschaften des STB. Zum wiederholten Male werden die Titelkämpfe vom TSV Rißtissen in Ehingen ausgetragen. Neben den Gastvereinen stellt auch der Gastgeber selbst zwei Mannschaften in der Altersklasse M40. Der TSV Rißtissen I mit Anton Ganser, Harald Hofmann, Ralph Kappe und Martin Wurm steht nach einer erfolgreichen Vorrunde als Tabellenzweiter in aussichtsreicher Position. Nur gegen die Mannschaft aus Weiler gab die Mannschaft in der Vorrunde Punkte ab. Die Mannschaften weisen in dieser Saison eine enge Leistungsdichte auf, sodass man sich keine Fehler erlauben darf.

Der TSV Rißtissen II tritt voraussichtlich mit Roland Birk, Thomas Kissmann, Volker Rathgeb und Stephan Wurm an. Die Mannschaft hat ihre Qualitäten in der Vorrunde noch nicht ausgespielt. Eventuell gelingt dies ja in Ehingen, sodass das Team sich in der Tabelle etwas nach vorne kämpfen kann.

Spielbeginn um 10 Uhr

Bei den württembergischen Meisterschaften des STB am Sonntag in der Wenzelsteinhalle werden außerdem auch die Meister der weiteren Spielklassen Männer, Männer 30 und Männer 50 der laufenden Spielsaison ermittelt. Spielbeginn ist um 10 Uhr. Interessierte Zuschauer sind willkommen, für Bewirtung ist gesorgt.