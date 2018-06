Rißtissen steigt in die Kreisliga A auf

Der TSV Rißtissen hat es gepackt. Mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung über den SV Oggelsbeuren hat sich der TSV am Freitagabend auf dem Sportgelände in Unterstadion vor rund 1000 Zuschauern das Ticket in die Fußball-Kreisliga A gesichert.

Relegation: SV Oggelsbeuren - TSV Rißtissen 1:2 (1:1) nach Verlängerung. - Tore: 0:1 Stefan Beck (60.), 1:1 Fabian Maurer (79.), 1:2 Peter Gall (96.). - Um es vorweg zu sagen: Das Spiel in Unterstadion erreichte nicht die Qualität des Spiels eine Woche zuvor. Anfangs war zwar der TSV Rißtissen gefährlicher und der SV Oggelsbeuren hatte den ersten Torschuss in der zwölften Minute. In der Folge blieben beide Mannschaften ihrem Ruf einiges schuldig. Das 0:0 zur Halbzeitpause war Spiegelbild einer ereignisarmen ersten Halbzeit. Beim SV Oggelsbeuren lag zwar Torjäger Jonas Weller immer auf der Lauer. Doch die Bälle aus dem Mittelfeld erreichten ihn selten und er stand meist im Schatten der Rißtissener Abwehrspieler.

Der TSV Rißtissen ließ in der 49. Minute zweimal eine Chance liegen. Das Spiel war jetzt eher ausgeglichen. In der 60. Minute gab es eine unübersichtliche Situation vor dem Oggelsbeurer Tor und Torhüter Sascha Schlegel hatte beim zweiten Schuss das Nachsehen. Kurz darauf hätte der TSV Rißtissen alles klar machen können. Mit der ersten klaren Chance des Spiels kam der SV Oggelsbeuren zum Ausgleich: Fabian Maurer erzielte in der 79. Minute das 1:1. Jetzt wachte der SV Oggelsbeuren auf und sah eine Chance, das Spiel noch zu drehen. Rißtissen ließ mehr und mehr nach und Oggelsbeuren vergab in der 86. Minute eine klare Torchance. Trotz vier Minuten Nachspielzeit gelang keiner Mannschaft ein weiterer Torerfolg. Peter Gall erwies sich nach seiner Einwechslung als erfolgreicher Joker und brachte den TSV Rißtissen mit 2:1 in Führung. In der 110. Minute jubelten die Anhänger des TSV Rißtissen, doch der Schiedsrichter hatte vor dem Torschuss ein Abseits gesehen. An dem Ergebnis änderte sich nichts mehr und der SV Oggelsbeuren musste die Niederlage hinnehmen. Rißtissens Trainer Walter Heim aber hat vor seinem Weggang noch seine Mannschaft in die Kreisliga A gebracht. Groß war die Begeisterung beim Rißtissener Anhang. Nach dem Schlusspfiff gab es noch dicke Rauchschwaden über dem Unterstadioner Sportgelände.

Schiedsrichter Alexander Nipp (Sigmaringendorf) leitete zuverlässig. Seine Assistenten an der Linie waren Robin Stauß und Heiko Stauß aus Laiz.

SV Oggelsbeuren: Schlegel, Münz, Schweizer. Weller L., Bammert, Maurer T., Weller J., Maurer F., Korz, Maigler F., Maigler M. (110. Martin Aßfalg.

TSV Rißtissen: Gnann, Scholze L. (60. Rieber). Scholze F., Waibel, Pflug, Beck F., Beck S., Föhr (66. Peter Gall), Völk. Gebhard, Dyck.s.

Mehr entdecken: Showdown in Unterstadion