Rißtissen setzt Akzente

Erfolgreich sind die Prellballer des TSV Rißtissen aus den württembergischen Meisterschaften hervorgegangen. Bei den in Ehingen ausgetragenen Titelkämpfen belegten die Minis des TSV neben dem ersten auch den zweiten und dritten Platz und sind somit württembergischer Meister. Bei den Senioren kamen die Männer 40 I des TSV Rißtissen auf den dritten Platz, die „Zweite“ der Männer 40 belegte den vierten Platz.

Ausrichter der württembergischen Meisterschaften der Prellballer war der TSV Rißtissen, erstmals in der Längenfeldhalle in Ehingen. Neben den Aktiven und Senioren ermittelten auch die Jugendmannschaften ihre Meister. Der TSV Rißtissen setzte hierbei Akzente, wenn auch nicht alles nach Wunsch verlief.

In der Seniorenklasse Männer 40 hatte der TSV Rißtissen zwei Mannschaften am Start. Rißtissen I trat mit Anton Ganser, Harald Hofmann und Ralph Kappe und ohne den verletzt pausierenden Martin Wurm an. Gespielt wurde eine Doppelrunde gegen Rißtissen II, Kehlen und Weiler. Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls eines Kehlener Spielers in der ersten Begegnung kam Rißtissen nicht über ein Unentschieden hinaus. In der zweiten Begegnung gegen Kehlen führte Rißtissen lange mit zwei bis drei Bällen Vorsprung, gab das Spiel aber buchstäblich noch in letzter Minute mit einem Ball Rückstand ab. Rißtissen II mit Roland Birk, Thomas Kissmann, Florian Leuther, Volker Rathgeb und Stephan Wurm musste sich in allen sechs Begegnungen geschlagen geben. Württembergischer Meister in der Klasse Männer 40 wurde Weiler, gefolgt von Kehlen, Rißtissen I und Rißtissen II.

In der Jugendspielklasse Minis waren die Prellballer aus Rißtissen sehr erfolgreich. In dieser Altersklasse standen neben den beiden württembergischen Meistern Rißtissen I und Wuchzenhofen auch die Mannschaften Rißtissen III und Rißtissen II am Ende auf dem Siegertreppchen. Der Minis I des TSV Rißtissen mit Benjamin Glöggler, Tinus Katzer, Tobias und Nico Michalenas zeigten hervorragende spielerische Leistungen und Teamzusammenhalt. Nur die beiden Spiele gegen Wuchzenhofen gingen verloren. Punktgleich mit Wuchzenhofen belegte Rißtissen I am Ende den ersten Platz, gewann die württembergische Meisterschaft und erhielt die Goldmedaille.

Rißtissen Minis II mit Sarah Wurm, Lela Leuther und Hanna Schreiner starteten etwas gehandicapt in den Spieltag. Mit fortschreitendem Turnierverlauf fand das Team immer besser ins Spiel und ergatterte nach spannender Aufholjagd letztlich noch Platz drei belegen und die Bronzemedaille.

Die Minis III aus Rißtissen mit Anton Ganser, Thomas Gabel, Sabrina Glöggler, Marcel Wurm und Florian Otto steigerten sich von Spiel zu Spiel in Leistung und Teamgeist. Am Ende wurde dies mit dem zweiten Platz und der Silbermedaille belohnt.