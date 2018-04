Rißtissen patzt in Allmendingen

In der Fußball-Kreisliga B1 ist der TSV Rißtissen in Allmendingen über ein 1:1 nicht hinausgekommen und verlor dadurch an Boden. Altheim II trat in Donaurieden wegen Spielermangels nicht an.

Kreisliga B1: TSV Allmendingen - TSV Rißtissen 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Stefan Beck (38.), 1:1 Georgios Sarigiannidis (68.). - Der TSV war einem Sieg nahe, verschoss aber in der 88. Minute einen Elfmeter. - Reserven: 0:3.

FC Schmiechtal - SV Granheim 4:1 (3:1). - Tore: 0:1 Manuel Wohlleb (2.), 1:1 Raphael Pianezzola (24.), 2:1 Lars Heider (35.), 3:1 Raphael Pianezzola (43.), 4:1 Julian Derrfuss (91.). - Granheim ging in Führung. Im Laufe des Spiels fiel der Gästetorwart verletzt aus. - Res.: 2:1.

SV Niederhofen – BSV Ennahofen 2:1 (0:1). - Tore: 0:1 Christoph Klose (15.), 1:1 Christian Sameisla (60.), 2:1 Daniel Rieder (75.). - Die Gastgeber hatten das Spiel im Griff, taten sich aber schwer. Aus zwei Chancen im ersten Durchgang machte der BSV ein Tor. - Reserven: 3:0.

TSG Ehingen II – SG Ersingen 1:5 (1:2). - Tore: 1:0 Joshua Edeh (5.), 1:1 Bubcarr Jammeh (40.), 1:2 Mathias Wachter (45.), 1:3 Robin Dürr (70.), 1:4 Miguel Paez Zamora (80.), 1:5 Robin Schach (90.). - Ersingen war ein starker Gegner, bei Ehingen stand eine halbe Stunde ein Feldspieler im Tor. „Der Gästesieg ist zu hoch ausgefallen“, sagte TSG-Trainer Mohsen Younis.

KSC Ehingen - FV Schelklingen-Hausen II 3:3 (2:1). - Tore: 1:0 Ante Vojkovic (10.), 1:1 Steffen Henschel (15., FE). 2:1 Zeljko Horvat (30.), 3:1 Ante Vojkovic (48.), 3:2 Rainer Oniscov (70.), 3:3 Steffen Henschel (75., FE). - Die Gäste verdienten sich in Ehingen ein Unentschieden.

SF Donaurieden – SG Altheim II. Abgesagt wegen Spielermangels bei der SG Altheim.

Nachholspiel: Donnerstag 18.30 Uhr: SV Granheim – SG Ersingen.

Kreisliga B2: Die beiden führenden Mannschaften ließen in ihrem Auswärtsspielen nichts anbrennen.

SV Eintracht Seekirch – SSV Emerkingen 1:4 (1:3). - Tore: 0:1 Tobias Seifried (9.), 1:1 Clerio Anschau (22.), 1:2, 1:3, 1:4 Kevin Maier (33., 34., 77.). - In Seekirch wurde Kevin Maier zum Matchwinner.

SV Unlingen – SV Unterstadion 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Marius Brackenhofer (1.), 2:0 Felix Ries (32.), 2:1 Patrick Schleker (58). - Der SV Unterstadion musste feststellen, dass Unlingen in dieser Saison wieder die alte Spielstärke erreicht hat.

FC Marchtal – SV Herbertshofen 2:2 (0:2). - Tore: 0:1 Manuel Kolb (2.), 0:2 Dennis Gogeißl (25.), 1:2 Joachim Hofherr (68.), 2:2 Oliver Gnannt (93.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für den SVH (73.). - Res.: 4:0.

VfL Munderkingen II – SGM Altheim/Andelfingen II 1:4 (0:0). - Tore: 0:1 Patrick Schlegel (48.), 1:1 Abdourahman Jallow (64.), 1:2 Manuel Wagner (84.), 1:3, 1:4 Patrick Schlegel (86., 89.). - VfL-Trainer Markus Vogel lobte trotz der Niederlage sein Team, das zeitweise zu neunt spielte.

SG Dettingen II – SV Uttenweiler II 1:2 (0:0). - Tore: 0:1 Timo Werkmann (50.), 1:1 Matias Jankac (58.), Matthias Eiers (87.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für den SVU (65.). - Die Gastgeber hielten lange mit der Spitzenmannschaft mit, verloren aber knapp.

TSG Rottenacker II - SC Lauterach 2:6 (2:3). Tore: 1:0 Tim Sachpazidis (17.), 2:0 Timm Walter (20.), 2:1 Wolfgang Vollmayer (23., FE), 2:2 Dominik Auberer (25.), 2:3 Lukas Ritzler (31.), 2:4 Wolfgang Vollmayer (60.), 2:5 Martin Vollmayer (65.), 2:6 Michael Gutsch (70.). - Rottenacker war anfangs überlegen und führte. Später brach die TSG jedoch ein.

FV Neufra II – SGM Daugendorf/Zwiefalten 1:14 (1:5). Tore: Tore: 0:1 Michael Häbe (17.), 0:2, 0:4, 1:8 Tobias Münst (20., 35., 62.), 0:3 Clemens Hölz (31.), 0:5 Eigentor (40.), 1:5 Sebastian Fischer (42.), 1:6, 1:7, 1:13, 1:14 Niklaus Haiß (46., 58., 79., 81.), 1:9, 1:11, 1:12 Nico Jaeger (65., 71., 75.), 1:10 Matthias Hafen (69.).

Nachholspiele: Donnerstag, 18.30 Uhr: Herbertshofen – Rottenacker II, Unterstadion – Uttenweiler II, Lauterach – Emerkingen.