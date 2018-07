RFV Ehingen verzeichnet 500 Starts

Mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A** ist der Reit- und Fahrverein Ehingen am Freitag in sein diesjähriges Reitturnier auf dem Stoffelberg gestartet. Während von Freitag bis Sonntag 14 Springprüfungen auf dem Turnierplan standen, geht’s am kommenden Wochenende um Siege und Platzierungen im Dressurviereck. Rund 500 Starts im Springparcours vom einfachen Stilspringen der Klasse E bis zu vier anspruchsvollen Springwettbewerben der Klasse M waren am „Spring-Wochenende“ zu sehen.

Höhepunkt des Springturniers war ein Prüfung der Klasse M** mit Siegerrunde am Sonntag. Sieger war Ralf Rundel vom RC Rupberg auf „Concorde“. Stefan Dudik aus Munderkingen platzierte sich mit „La Cucaracha“ auf dem dritten Rang.

Am frühen Sonntagnachmittag wurde eine Springpferdeprüfung der Klasse M geritten, die Marisa Braig aus Bad Wurzach und „Cliff Affair“ für sich entscheiden konnten. Bereits am Freitag stand ein Ein-Stern-M-Springen auf dem Programm. Hier waren Marc Maier aus Steinheim und „Lorbas“ das Siegerpaar.

Die Springprüfung der Klasse M* mit Stechen am Samstag wurde für die Alb-Donau-Kreismeisterschaft der Springreiter gewertet. Nach den Turnieren in Blaubeuren und Munderkingen war das Ehinger Turnier der letzte Wettbewerb der Kreismeisterschaft 2018. Sieger des M-Springens war Marcel Braig vom gastgebenden Reit- und Fahrverein Ehingen auf „Quicktender“.

Neben den M-Springen wurden auf dem Ehinger Stoffelberg vier L-Springen ausgetragen, von denen die Zwei-Phasen-Springprüfung am Sonntagmorgen für die Kreismeisterschaft gewertet wurde. Niklas Wespel aus Reinstetten und „Anouk“ konnten diese L-Prüfung für sich entscheiden. Fabiola Dom aus Munderkingen ritt mit „Dona Lara“ auf den vierten L-Platz. Das L-Springen am Samstag gewann Markus Meyer aus Westerheim auf „Cassis“. Lara Kutz aus Moosbeuren landete mit „Collier“ auf dem dritten Platz und Fabiola Dom ritt mit „Lenox Louis“ auf Rang sechs der L-Prüfung. Im Punktespringen der Klasse L bekamen Niklas Wespel aus Reinstetten und „Anouk“ die Siegerschleife und in der L-Springpferdeprüfung ging der Sieg an Jochen Pfefferle und „Balou’s Girl“ aus Hohentengen. Der Ehinger Marcel Braig landete hier mit „Anton“ auf dem sechsten Platz.

Sieger aus Moosbeuren

Siegerpaar des Zwei-Phasen-Springens der Klasse A** waren Lara Kutz aus Moosbeuren und „Collier“. In dieser Prüfung konnten sich Tina-Elisabeth Renz aus Heufelden auf „Chiara“ sowie die Ehinger Reiter Julian Braig auf „Carolina“ und Sabrina Aierstock auf „Zirado“ platzieren. Im Punktespringen der Klasse A** dominierten Bernadette Grünwald und „Etana“ aus Öpfingen die erste Abteilung, Rebecca Harnau und „Zantura“ aus Riedlingen siegten in Abteilung zwei. Mehrere junge Reiter aus der Region gaben in der Springprüfung Klasse A* eine gute Visitenkarte ab. So siegte Tina-Elisabeth Renz aus Heufelden auf „Chiara“ in der zweiten Abteilung, der Sieg in der ersten Abteilung ging an Amelie Nieß und „Romance of Red“ aus Mietingen. Nina Ganzenmüller aus Öpfingen ritt mit „Day Dream“ auf den zweiten Platz, Daniela Kehrle und „Varell“ aus Moosbeuren landeten wie Sophia Keller und „Florida Keys“ aus Öpfingen auf dem vierten L-Platz, Johannes Heckenberger vom RSZ Josefshof im Winkel wurde auf „Baloucet Du Rouet“ Fünfter, Silke Dasch aus Munderkingen erreichte auf „Cordial“ den neuten A-Platz und Sabrina Aierstock vom gastgebenden Verein ritt mit „Glissy“ auf Platz zehn des A*-Springens.

„Unser Springturnier ist gut verlaufen. Wir haben tollen Reitsport von hochkarätigen Reitern und hervorragenden Pferden gesehen“, sagte Turnierleiterin Angelika Aierstock am Sonntagabend.