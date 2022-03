Rettungswagen rammt Auto – Polizei ermittelt gegen den Fahrer

Am Freitagnachmittag hat in Ehingen ein Rettungswagen bei einer Blaulichtfahrt einen Mercedes gerammt, der gerade dabei war abzubiegen. Dessen Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Verkehrsunfall um 14.15 Uhr auf der B311 am Ortseingang von Ehingen, Höhe Schlechtenfelder Straße. Der Fahrer eines Rettungswagens war mit einem Patienten auf der Fahrt in Richtung Ulm. Da der Zustand des Patienten eine eilige Fahrt in Richtung Krankenhaus notwendig machte, hatte er Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet.

Zusammenstoß trotz Vollbremsung

Kurz vor der Einmündung zur Schlechtenfelder Straße fuhren mehrere vorausfahrende Autofahrer rechts ran. Der Rettungswagen überholte die wartenden Autos. Übersehen hatte er dabei laut Polizei, dass etwas weiter vorne eine Mercedesfahrerin bereits am Linksabbiegen war. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung gelang dem Rettungswagenfahrer nicht mehr rechtzeitig abzubremsen. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 40jährige Fahrerin des abbiegenden Mercedes zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Zum Glück wurden weder die Besatzung des Rettungswagens noch der darin liegende Patient durch den Aufprall verletzt. Der Patient wurde in einen herbeigerufenen weiteren Rettungswagen umgeladen und zum Krankenhaus gebracht. Der am Unfall beteiligte Rettungswagen war nicht mehr fahrbereit und musste geschleppt werden. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von mindestens 9000 Euro. Gegen den 28-jährigen Fahrer des Rettungswagens wird nun wegen des Verkehrsverstoßes und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.