Restliches Baugebiet ist zu erschließen

Nadine Willmann, Mitarbeiterin der Abteilung Planung im städtischen Bauamt, hat am Montag dem Ortschaftsrat Frankenhofen die Erweiterung des Bebauungsplans im Baugebiet Augustenhöhe erläutert. Hier stehen noch drei Bauplätze zur Verfügung.

Zur Erschließung von drei restlichen Bauplätzen im Frankenhofener Baugebiet Augustenhöhe ist eine Bebauungsplanerweiterung erforderlich. Dazu gab Nadine Willmann die nötigen Erläuterungen mit Verweis auf den am 28. Juni 1999 erstellten Plan. Die darin festgelegten Vorschriften zu Dach- und Fassadengestaltung können nach Auskunft der Planungsmitarbeiterin bei Bedarf durch Befreiungsbescheide heutigen Bedürfnissen angepasst werden, sofern dadurch das Gesamtbild der Ansiedlung nicht beeinträchtigt wird.

Ortsvorsteherin Jutta Uhl berichtete über verschiedene im Zusammenhang der Teilnahme der Ehinger Alb am Wettbewerb um den Europäischen Dorferneuerungspreis von Arbeitsgemeinschaften angeregte Aktivitäten. Diese sind in dem bei der Ehinger Stadtverwaltung von Daniel Leuze bearbeiteten und weitergeleiteten Teilnahmeantrag zusätzlich zu bestehenden örtlichen und überörtlichen Gegebenheiten enthalten.

Im Rahmen der Aktion „Alt werden auf der Ehinger Alb“ ist ein Kurs zur Vorbeugung gegen Stürze vorgesehen. Dabei sollen Erfahrungen der Ehinger Aktion „Mitmachen am Wenzelstein“ genutzt werden. Die Aktion „Blumentröge“ vermittelt jedem der sechs Albteilorte zwei Pflanztröge. In Frankenhofen ist Ortschaftsrat Herbert Fundel für die Aufstellung zuständig. Ortschaftsrätin Andrea Ströbele und Ortsvorsteherin Jutta Uhl kümmern sich um Mitfahrbänke nach Dächinger Vorbild in den Bushaltestellen in Frankenhofen und Tiefenhülen. Ortschaftsrat Günter Braig leitet die Aktion „Blühmischungen“. Sie sieht die Ansaat von Blumenflächen außerhalb und – auf öffentlichem Grund – innerhalb der Besiedlung vor. Einige Ortschaftsräte haben sich zur Mitgestaltung und Aufstellung von Begrüßungstafeln an den Ortseingängen von Frankenhofen und Tiefenhülen bereiterklärt und als Vorlage die in Dächingen seit einigen Jahren vorhandenen Modelle gewählt. Als Bildmotive schlug Ortsvorsteherin Jutta Uhl für Tiefenhülen die Nikolauskapelle und für Frankenhofen ein Ensemble von Rathaus, Kirche, Dorfplatz und Musikerheim vor.

Einem Vorschlag aus Tiefenhülen, neben der dortigen Bushaltestelle eine Tanne zu pflanzen, stimmte der Ortschaftsrat zu.