„Restart a Heart“ Day auf dem Ehinger Marktplatz

Im Notfall kommt es auf jede Sekunde an – aus diesem Grund ist es so wichtig, dass zum Beispiel bei einem Herzstillstand oder einem Schlaganfall bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte mit Erste Hilfe Maßnahmen begonnen wird.

Jeder Bürger ist verpflichtet, im Notfall Hilfe zu leisten, doch oft ist der letzte Erste-Hilfe-Kurs schon Jahre oder Jahrzehnte her. Daher haben viele Angst davor, etwas falsch zu machen und verzichten deshalb darauf, helfend einzugreifen. Dabei ist das Einzige, was man in dieser Situation falsch machen kann, gar nichts zu tun.

Am Samstag 15. Oktober, bieten daher die Kreisärzteschaft Alb-Donau, das DRK Ulm, der DRK Ortsverein Ehingen und das Alb-Donau Klinikum Ehingen anlässlich des WeltReanimationstags – des „Restart a Heart Day“ – gemeinsam einen Informationsstand zu diesem Thema an.

Am Infostand auf dem Ehinger Marktplatz können Besucher in der Zeit von 9 bis 12 Uhr ihr Wissen rund um die Reanimation auffrischen. Ärztinnen und Ärzte der Fachabteilungen Anästhesie und Innere Medizin und Kardiologie stehen für Fragen rund um Notfälle bereit. An speziellen Puppen kann das neu erworbene oder aufgefrischte Wissen dann auch praktisch geübt werden.