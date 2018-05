Resi Zogalla führt nun den Obst- und Gartenbauverein

Im Dorfgemeinschaftsraum in Gamerschwang hat am Freitag die Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins stattgefunden. Zum Auftakt des Abends wurde den zahlreich anwesenden Mitgliedern Grillbraten serviert, so konnte gut gestärkt die Hauptversammlung beginnen.

Nach den Berichten des Vorstands und einstimmiger Entlastung stand die Neuwahl des Vorsitzenden auf der Tagesordnung.

Waldemar Brauchle, der Vorsitzende des Vereins, hatte bereits bei der letztjährigen Hauptversammlung angekündigt, dass er sich 2018 nicht mehr zur Wahl stellen wird.

Mehr als 20 Jahre sind genug, sagte der 80-Jährige, der seit 1996 den Verein leitet. Fast 100 Vorstandssitzungen, zahlreiche Versammlungen und Veranstaltungen gab es zu bewältigen. Mit einem Geschenkkorb bedankten und verabschiedeten sich die Mitglieder von ihrem langjährigen Vorsitzenden Waldemar Brauchle.

Einstimmig zur neuen Vorsitzenden wurde Resi Zogalla gewählt, die bereits seit einigen Jahren im Vereinsausschuss tätig ist und somit auch mit den Vereinsaufgaben vertraut ist.