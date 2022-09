Reparatur-Café Ehingen startet am 13. September

Das Reparatur-Café Ehingen startet am Dienstag, 13. September, im Bürgerhaus Oberschaffnei in den Herbst. Der Betrieb des Reparatur-Cafés ist laut Mitteilung aufgrund der Corona-Lage auch weiter nur mit Einschränkungen möglich. Um Gegenstände zur Reparatur abzugeben, wird um Terminabsprache gebeten.

Geöffnet ist das Reparatur-Café jeweils dienstags von 15 bis 19 Uhr an folgenden Terminen: 13. September, 27. September, 11. Oktober, 25. Oktober, 8. November, 22. November, 6. Dezember und 20. Dezember.

Der Zugang zur Anmeldung zum Reparatur-Café Ehingen ist über das Treppenhaus mit Aufzug hinter dem Bürgerhaus Oberschaffnei möglich. Das Tragen einer FFP2 Schutzmaske wird empfohlen.

Der Koordinator des Reparatur-Café in Ehingen, Bernhard Mittl, ist über Telefon 0176 / 78 77 34 09 oder per E-Mail an: reparatur-cafe@lokale-agenda-ehingen.de zu erreichen. Über ihn laufen die Terminabsprachen.