Reparatur-Café Ehingen ist aus den Ferien zurück

Das Reparatur-Café Ehingen startet nach den Sommerferien neu. Das teilen die Lokale Agenda und das DRK Ehingen mit. Los geht’s am 13. September. Der Betrieb des Reparatur-Café ist aufgrund der Corona-Lage aber auch weiter nur mit Einschränkungen möglich. Abgabe von Gegenständen zur Reparatur ist nach Mitteilung der Organisatoren nur nach Terminabsprache möglich. Termine sind immer dienstags am 13. und 27, September, am 11. und 25.Oktober, am 8. und 22. November sowie am 6.und 20.Dezmeber jeweils von 15 bis 19 Uhr im Bürgerhaus Oberschaffnei, Schulgasse 21, im 3.Obergeschoss. Der Café-Betrieb ist nicht möglich und auch das „über die Schulter schauen“ und die Mitarbeit bei der Reparatur ist nur eingeschränkt erlaubt, heißt es weiter. Zugang zur Anmeldung zum Reparatur-Café Ehingen ist nur über das Treppenhaus mit Aufzug im Hof vom Bürgerhaus Oberschaffnei möglich. Das Tragen einer FFP2 Schutzmaske wird empfohlen. Eine Anmeldung ist möglich bei Bernhard Mittl, dem Koordinator des Reparatur-Cafés Ehingen unter Telefon 0176 / 78 77 34 09 oder per E.Mail an reparatur-cafe@lokale-agenda-ehingen.de. Die Termine für 2023 werden auf der Homepage der Lokalen Agenda Ehingen, der Internetseite: anstiftung.de/selbermachen/reparatur-initiativen/termine und auf den neuen Flyern, die im Bürgerhaus Oberschaffnei ausliegen, ab Dezember zu finden sein.