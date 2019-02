Rennfahrerinnen der Skizunft erfolgreich im Bundesfinale

Der Höhepunkt im Sport-Kalender für Schulmannschaften ist eine Teilnahme am Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“. Doch die Qualifikation im Vorfeld ist hart und nur die besten Schulteams erhalten die Startmöglichkeit beim Bundesfinale. Mit Sophie Herr und Hannah Offenwanger hatten sich zwei Rennläuferinnen der Skizunft Ehingen mit ihrem Mädchen-Team als Landessieger von Baden-Württemberg für das diesjährige Winterfinale qualifiziert. An zwei Tagen ging es in Nesselwang im Allgäu um den Titel des Bundessiegers Ski alpin. Am ersten Wettkampftag stand ein anspruchsvoller Vielseitigkeitslauf mit unterschiedlichen Torabständen, einer Steilwandkurve und einem Sprung auf dem Programm. Mit sehr guten Zeiten erreichte das Team mit den Rennläuferinnen der Ehinger Skizunft Platz fünf nach dem ersten Tag. Die Entscheidung fiel allerdings erst im Parallelslalom am zweiten Tag. Am Ende der Vorrunde qualifizierten sie sich für das große Finale, das unter Flutlicht am Abend am Fuße der Alpspitzbahn ausgetragen wurde. Mit einem vierten Platz im Parallelslalom sicherten sie sich den fünften Platz in der Gesamtwertung. Der Sieg ging an das Gertrud-von-le-Fort-Gymnasium aus Oberstdorf.