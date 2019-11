René van Stichel schießt die meisten Ringe

13 Vereine haben am Wochenende am Vereine- und Jedermannschießen des Sportschützenvereins Ehingen teilgenommen. Bester Einzelschütze war am Ende René van Stichel von den Muckenspritzern mit 189 Ringen.

In der Herrenklasse gewannen die Hexengruppe Ehingen und der SV Niederhofen AH 1mit je 692 Ringen. Büttel und Krettenweiber 1 wurden Dritte mit 688 Ringen. Büttel und Kretteweiber 2 kamen mit 687 Ringen auf den vierten Platz.

Bei den Damen siegte Museumsgesellschaft Ehingen 2 mit 682 Ringen vor Dämonamädla 2 mit 667 und Dämonamädla 1 mit 644 Ringen. Vierte Damenmannschaft waren Hundeausbildung Wiwa Kirchen mit 633 Ringen.

In der gemischten Klasse siegten Muckenspritzer mit 707 souverän vor Dämonen S-Klasse (675) und Büttel und Krettenweiber 5 (667). Den vierten Platz belegte Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß mit 639 Ringen.

Tobias Seele von den Bütteln und Krettenweibern sowie Michael Steinle vom Sportverein Niederhofen waren mit je 180 Ringen die besten Einzelschützen in der Herrenklasse. Mit je 179 Ringen knapp darauf folgten Steffen Klotz von der Ehinger Hexengruppe und Tobias Karstaedt vom SV Niederhofen. In der Damenklasse waren die Dämoninnen Sophie Seidel und Franzi Kiem mit je 174 Ringen ganz vorne dran, gefolgt von der Dämonin Ursula Walter und Sabine Breihofer von der Museumsgesellschaft mit je 173 Ringen.

Die Ehrenscheibe traf Paul Einsiedler von der Museumsgesellschaft mit einem Teiler von 62,3 am genauesten. Dafür bekam er eine Kopie der Trophäe überreicht. Der Trostpreis in Form einer Schwarzwurst wurde jeweils dem Letzten in jeder Klasse zuteil. Mit 40 Schützen stellten die Dämonen die meisten Schützen, gefolgt von Büttel und Krettenweibern mit 30 Teilnehmern.