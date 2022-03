Rekord bei Wertholzversteigerung

Die Nachfrage war enorm: Bei der regionalen Wertholzversteigerung in Langenau sind am vergangenen Donnerstag die größten Erlöse seit Bestehen der Submission erreicht worden. Der Durchschnittserlös aller Hölzer lag mit 693 Euro je Festmeter sehr deutlich über dem Vorjahresniveau. Im Jahr 2021 hatten die Bieter im Schnitt 466 Euro je Festmeter gezahlt.

Besonders die Nachfrage nach Eichenholz ist gestiegen, da das Angebot bundesweit zurückgeht. Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Preissteigerung von 53 Prozent. Dies zeigt, dass es sich auch für den durchschnittlichen Waldbesitzer lohnt, seine Hölzer im Rahmen einer Submission anzubieten.

Das höchste Gebot gab ein Unternehmen für einen Eichenstamm aus der Region ab, dieser wird nun in der Möbelproduktion eingesetzt. Der Baum stammt aus dem Staatswald von ForstBW aus dem Raum Ehingen. Der Stammabschnitt mit einem Volumen von 1,96 Festmetern erlöste den Preis von 6407 Euro, was einem Festmeterpreis von 3269 Euro entspricht.

Die gemeinsame Laub- und Nadelholzsubmission des Fachdienstes Forst, Naturschutz im Landratsamt Alb-Donau-Kreis und dem ForstBW-Forstbezirk Ulmer Alb fand in diesem Jahr zum dritten Mal nach der Forstreform statt. Für den Fachdienst Forst-Naturschutz war es insgesamt bereits das 34. Mal. Bei der Submission werden vor allem wertvolle Einzelstämme zum Verkauf angeboten. Die Stämme liegen dabei für einige Wochen auf dem Wertholzplatz in Langenau aus, wo sie Interessenten begutachten können. Die Abgabe der Angebote erfolgt in schriftlicher Form.

Im Angebot waren elf Baumarten: Neben den verschiedenen Laubbaumarten wie Esche, Berg- und Feldahorn, Linde, Kirsche und Roteiche sowie Kleinmengen von Nuss und Bergulme dominierte wieder die Eiche. Zudem standen ein paar wenige Festmeter Nadel-Rotholz zum Verkauf. Das Holz stammt aus den verschiedenen Wäldern des Alb-Donau-Kreises, des Landkreises Heidenheim, aus dem Stadtkreis Ulm sowie dem ForstBW-Forstbezirk Ulmer Alb.

An der Submission beteiligten sich nicht nur regionale Bieter, sondern Bieter aus ganz Deutschland sowie Frankreich und Österreich. Das Spektrum reicht vom Schreinereibetrieb über Säge- und Furnierwerke bis hin zu Spezialisten. Ihnen wurde ein hochwertiger, regionaler Rohstoff angeboten. Auffällig war ein hoher Anteil an französischen Fassherstellern.

Alles über die Hintergründe der Submission erfahren interessierte Bürgerinnen und Bürger bei einer Führung im Rahmen des „Wald Erleben“-Programms. Diese findet am Donnerstag, 17. März, auf dem Wertholzplatz für die Öffentlichkeit statt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Landratsamts www.alb-donau-kreis.de.

Für weitere Fragen wenden sich Interessierte an die Pressestelle des Landratsamts Alb-Donau-Kreis unter der Telefonnummer 0731/185 15 96 oder an den Leiter des ForstBW-Forstbezirks Ulmer Alb, Thomas Herrmann, unter der Telefonnummer 0731/29 87 97 10.