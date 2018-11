Reizvolles Derby in Ehingen

Der letzte Spieltag der Fußball-Bezirksliga vor der Winterpause hat es in sich. Am Samstag, 1. Dezember, tritt die SG Altheim bei der TSG Ehingen auf dem neuen Kunstrasen am Gollenäcker an. Am Sonntag, 2. Dezember, ist die TSG Rottenacker in Neufra zu Gast. Besonders das Spiel in Ehingen hat einen besonderen Reiz.

TSG Ehingen – SG Altheim (Samstag, 14 Uhr, Vorrunde: 3:0). - Die Gastgeber dürfen sich nicht von ihrem klaren Sieg in der Vorrunde täuschen lassen. TSG-Trainer Roland Schlecker weiß, dass der Gegner eine Serie von drei Siegen und insgesamt sechs Spielen ohne Niederlage hinter sich hat. Mehr als die Hälfte der bisher erzielten Tore hat die Mannschaft vom Hochsträß in den zurückliegenden drei Spielen erzielt. Wer 15 Tore in drei Spielen markiert hat, muss beachtet werden. Ismael Cini und Mathias Soukup sind nach ihrer Gelb-Rot-Sperre wieder im Team der TSG Ehingen. Erstmals steht auch Patrick Mrochen im Aufgebot. Fehlen werden dem Gastgeber allerdings Simon Müller und Marian Degen. Daniel Post laboriert noch an seiner Verletzung von vor zwei Wochen. Trotzdem wird die TSG Ehingen eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen. „Wir versuchen alles, dass die Punkte in Ehingen bleiben“, sagt TSG-Trainer Schlecker.

„Die Zuschauer können was erleben“, sagt der gut gelaunte Trainer der SG Altheim, Joachim Oliveira, vor dem Spiel am Samstag auf dem Kunstrasen am Gollenäcker: „Wir sind absolut motiviert und dieses Spiel hat einen besonderen Reiz.“ Von der Situation her sei die TSG Favorit, weil sie mehr Erfahrung mitbringe. Dennoch könne seine Mannschaft eventuell für eine Überraschung sorgen. Inzwischen bringt die Altheimer Elf eine gewisse Lockerheit auf den Platz und die Angreifer schließen zügig ab. Das 0:3 im Derby in der Vorrunde ist längst aus den Köpfen der Altheimer Spieler. Das Ziel der SGA: 20 Punkte vor der Winterpause besteht nach wie vor, aber da müsse schon viel passieren, sagt der Gästetrainer. Fehlen wird Dominik Späth.

FV Neufra – TSG Rottenacker (Sonntag, 14.30 Uhr, Vorrunde: 3:0). - „Wir müssen an unsere gute Leistung im Spiel gegen Riedlingen anknüpfen“, sagt TSG-Spielertrainer Timm Walter. Beim 0:0 holte sich die TSG am vergangenen Wochenende einen Punkt gegen den starken Aufsteiger aus Riedlingen. Die Gäste werden im Spiel in Neufra alle Kräfte mobilisieren und sich gegen den Tabellendritten so teuer wie möglich verkaufen. Vor einem Jahr hatte die TSG Rottenacker vor der Winterpause mit einem 1:0-Sieg in Neufra überrascht. „Wir sind nicht so vermessen, dies wiederholen zu können“, sagt Timm Walter. Nach wie vor drücken die TSG personelle Sorgen. Am vergangenen Dienstag war kein Training möglich, weil zu wenige Spieler da waren. „Obwohl jetzt auch noch Simon Striebel fehlt, werden wir zwölf Spieler in Neufra zur Verfügung haben“, so der TSG-Trainer. In Rottenacker ist man froh, dass danach die Winterpause beginnt. Neufra dagegen bestreitet 2018 auch noch das Nachholspiel bei der TSG Ehingen (8. Dezember).

Weitere Spiele am Samstag: FC Laiz – SV Hohentengen, FV Bad Schussenried – FV Altshausen; am Sonntag: SG Hettingen/Inneringen – SV Uttenweiler, SF Hundersingen – FC Krauchenwies/Hausen, TSV Riedlingen – SGM Blönried/Ebersbach, SV Sigmaringen – SV Bad Buchau.