Reiternachwuchs aus Heufelden ist erfolgreich

Beim Reitertag der RG Heufelden haben viele junge Reiter Turnierluft geschnuppert. In den fünf verschiedenen Prüfungen gab es insgesamt 120 Starts, davon entfielen 96 auf den Nachwuchs der veranstaltenden Reitgemeinschaft. Die heimischen Reiter waren auch sehr erfolgreich.

Die Reiter der RG Heufelden belegten mehrere erste Plätze. Im Reiterwettbewerb gewann Leonie Werner auf dem Pferd Mistel die erste Abteilung, Ayla Demirel erzielte in der zweiten Abteilung ebenfalls auf Mistel das beste Ergebnis. Den Dressurreiterwettbewerb entschied Tina Elisabeth Renz auf Daytona für sich, im Springreiterwettbewerb landete Lisa Aierstock auf Lisa in der ersten Abteilung ganz vorn, in der zweiten Abteilung gewann Nora Polzin auf Sahiba und in der dritten Abteilung Katja Kurz auf Mika. Im Springen der Klasse E belegte Katja Kurz auf Mika in der ersten Abteilung den ersten Platz, in der zweiten Abteilung siegte Marlene Müller auf Sinfonie. Weitere Starter der Reitgemeinschaft Heufelden platzierten sich unter den besten Reitern.

Wichtig für Gustav Renz, Vorsitzender der RG Heufelden, sind aber nicht nur die Ergebnisse, sondern dass die vielen Talente aus dem Verein am Reitertag die Gelegenheit bekommen, sich mit anderen zu messen. Renz lobte das Engagement der jungen Reiter, die sportlichen Ehrgeiz an den Tag legten, und das Interesse der Zuschauer, die am Rand mit den Startern mitfieberten. „Es herrschte wieder eine angenehme Atmosphäre“, so der RG-Vorsitzende. Teil des Reitertages war außerdem ein Schauprogramm mit Ponys.