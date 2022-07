Reiselustige Gruppe ging auf Tour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, 13. Juli machten sich neun Frauen und ein Mädel auf die Reise mit dem Bus und dem Zug zum Titisee. Schon im Zug wurden nette Gespräche geführt und ein Gläschen Sekt durfte natürlich auch nicht fehlen. Am Titisee angekommen machte die Gruppe eine Schiffsrundfahrt und genossen die leichte Brise. Anschließend ließen sich einige die Schwarzwälder Kirschtorte schmecken. Frisch gestärkt schauten sich Mutige mit dem Riesenrad den See von oben an. Nach dem Spaziergang an der Uferpromenade kühlten sich die Reiselustigen noch ein wenig im Titisee ab. Leider hieß es nun wieder Abschied zu nehmen und es ging wieder Richtung Heimat.

Alles in allem war es ein sehr schöner, entspannter und unterhaltsamer Ausflug, den die Gruppe auf jeden Fall mit einem anderen Ziel und vielleicht mit noch mehr Damen wiederholen werden.