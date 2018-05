Regionenliga Frauen: SG Griesingen will ihre Negativserie stoppen

Der Feiertag am Donnerstag, 10. Mai, bietet in verschiedenen Ligen die Möglichkeit für Nachholspiele. In der Regionenliga wollen die Fußballerinnen der SG Griesingen ihre Negativserie stoppen und gegen den Tabellennachbarn Derendingen punkten. In der Bezirksliga will sich die SG Öpfingen gegen den Tabellenzweiten aus Fulgenstadt „nicht kampflos geschlagen geben“. In der Kreisliga trifft die SG Dettingen auf das Tabellenschlusslicht Alb-Lauchert.

Regionenliga: SG Griesingen – TV Derendingen II (Donnerstag, 11 Uhr). - Im Duell der Tabellennachbarn Griesingen und Derendingen II wäre es für die SG wichtig, etwas Zählbares zu holen. Beide Teams stehen mit je 21 Punkten auf dem neunten und zehnten Tabellenplatz (Relegationsplatz). Für das Spiel sieht der SG-Kader laut Trainer Alex Knapp „wieder besser aus“, da mehrere verletzte Spielerinnen zurückkehren. Knapp will die momentane Negativserie stoppen, indem sein Team „in der gegnerischen Hälfte schneller agiert und sich nicht in die eigene Hälfte drücken lässt“. Das Vorrundenspiel endete 2:2.

Bezirksliga: SG Öpfingen – SGM Fulgenstadt/Herbertingen (Donnerstag, 10.30 Uhr). - „Wir wollen den Tabellenzweiten ärgern“, sagt SGÖ-Trainer Hasan Dönmez. Er hofft auf ein gutes Spiel seines Teams und ein gutes Ergebnis. Da für die SGÖ in der Tabelle sowohl nach oben als auch nach unten nur noch wenig Spielraum besteht, „können wir befreit aufspielen“, so Dönmez. Sein Ziel ist es, sich mit seiner Mannschaft im Vergleich zur Vorwoche spielerisch zu steigern.

Kreisliga: SGM Alb-Lauchert – SG Dettingen (Donnerstag, 10.30 Uhr). - Dettingen trennen lediglich noch vier Punkte von der Meisterschaft. Gegen den Tabellenletzten gilt es für SGD-Trainer Patrick Baier, den ersten Schritt „in die richtige Richtung zu machen“. Dies sollte aus Sicht der Tabellensituation kein Problem werden, denn bereits im Vorrundenspiel dominierte Dettingen beim 17:0.