Regionalkonferenzen zur Strukturreform

Eines der großen Themen aktuell im württembergischen Fußball ist die Verbandsstruktur, die innerhalb des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) seit einiger Zeit intensiv geprüft wird. In der Überlegung ist auch ein möglicher neuer Zuschnitt der derzeit 16 Bezirke des WFV. Innerhalb des Verbandes beschäftigt sich seit wenigen Monaten die „Kommission Verbandsstruktur“ unter Führung von Vizepräsident Steffen Jäger und dem Spielausschussvorsitzenden Harald Müller mit dem Thema – Ziel sei es, „dem Verbandstag 2021 ein belastbares Ergebnis und gegebenenfalls einen Antrag vorzulegen, der die zukünftigen Herausforderungen für Verband und Vereine berücksichtigt“, teilt der WFV mit. Auf dem Weg dahin will der Verband eine breite Meinungsbildung in der Diskussion um die Strukturen erreichen und hat daher eine Online-Beteiligungsplattform unter dem Titel „Zukunft wfv“ eingerichtet. Die Seite www.zukunftwfv.de bietet Informationen und die Möglichkeit, sich einzubringen. Zudem veranstaltet der WFV in den nächsten Wochen vier Regionalkonferenzen an. Der Termin für die Bezirke Donau, Bodensee, Riß und Zollern ist am 9. April, 19.30 Uhr, beim SV Stafflangen. Vertreter aus den Bezirken Donau/Iller, Ostwürttemberg, Stuttgart und Neckar/Fils treffen sich bereits am 12. März, 19.30 Uhr, bei der TSG Esslingen.