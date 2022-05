Region wütend über Regio-S-Bahn: „In Schulnoten eine Sechs“

Wieder Zoff um Züge im Alb-Donau-Kreis. Dabei hatten sich in jüngster Zeit die guten Nachrichten rund um die Regio-S-Bahn gehäuft. Sie soll die Raumschaft über die Schiene besser mit Ulm verbinden. Doch von dieser zarten Aufbruchstimmung scheint nicht mehr allzu viel übrig.

Ein vernichtendes Urteil fällte Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann mit Blick auf angebliche Fortschritte auf der Donaubahn (Riedlingen - Ulm): „In Schulnoten eine Sechs“, sagte er am Montag bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Alb-Donau-Kreistags. Nicht nur er zeigte sich enttäuscht darüber, dass ausgerechnet auf der wichtigsten Zugstrecke des Alb-Donau-Kreises auch in ferner Zukunft kaum markante Verbesserungen für die Fahrgäste eintreten dürften.

Ausbau steht im Raum?

Nun steht sogar die Frage im Raum: Wird die Donaubahn nie ausgebaut und elektrifiziert?

Der massiven Kritik von Baumann war ein Sachstandsbericht im Kreis-Ausschuss von Oliver Dümmler vorangegangen, dem Geschäftsführer der Regio-S-Bahn Donau-Iller. Und dieser hatte eigentlich durchaus Erfreuliches zu verkünden.

Auf Konzept geeinigt

Demnach hätten sich das Land Baden-Württemberg und die Raumschaft (Stadt Ulm, Alb-Donau- und Kreis Biberach) auf ein Konzept geeinigt, das schon bald einen echten Halbstundentakt für Zugfahrer in der Region vorsieht. Problem: Verbessert werden soll das Angebot in erster Linie auf der Südbahn (Ulm - Biberach). Und nur marginal auf der Donaubahn.

Die Region an dem für den Kreis so wichtigen Schienenstrang, an dem Kommunen wie Munderkingen, Ehingen, Schelklingen und Blaubeuren liegen, läuft damit Gefahr, links liegen gelassen zu werden. Ein zweigleisiger Ausbau und eine Elektrifizierung der Donaubahn scheinen in weite Ferne gerückt.

Ehinger OB „kocht“

Als „absolut unbefriedigend“ bezeichnete Baumann den Status Quo, aber auch die Aussichten, die Dümmler im Gepäck hatte für die Donaubahn. Dem Ehinger OB war anzusehen, dass er kochte, während Dümmler über die angeblichen Fortschritte bei der Regio-S-Bahn referierte. Diese soll den Zugverkehr auf allen Linien, die in Ulm münden, deutlich beschleunigen.

Kein gutes Haar ließen auch Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold und Jürgen Haas (Schelklingen) an den Ausführungen. Seibold sprach von einer „massiven Enttäuschung“ und „Unverständnis“, Haas kritisierte, dass bessere Zugverbindungen für Ehingen vor allem deshalb enorm wichtig wären, da es sich um einen großen Schulstandort handele.

Auch Landrat Heiner Scheffold verbarg seinen Ärger nicht, betonte jedoch, dass es nicht die Schuld Dümmlers sei, dass auf der Donaubahn so wenig vorangehe. Vielmehr seien das Land und der Bund am Zug.

Antiker Zustand

Das Grundproblem ist der fast schon antike Zustand der Donaubahn-Infrastruktur. Während zwischen Merklingen und Ulm (ICE-Neubaustrecke) sowie Ulm, Erbach und Biberach (Südbahn) die Züge stromern, tuckern zwischen Ehingen und Ulm nach wie vor die Dieselloks. Die Substanz macht es unmöglich, auch dort mehr und schnellere Züge, im besten Fall elektrische, auf die Schiene zu setzen – die Grundvoraussetzung für die Regio-S-Bahn.

Eine große Lösung müsste her, die Trasse zumindest durchgehend zweigleisig ausgebaut werden. Dass dies noch lange auf sich warten lassen wird, wurde am Montag klar. Auf keinen Fall werde sich an der Situation bis 2030 etwas grundlegend ändern, stellte Landrat Scheffold nach dem Vortrag Dümmlers klar. Und offen scheint zur Stunde, ob dies überhaupt irgendwann der Fall sein wird. Denn zuständig für Schienen, Weichen und Co. sind Bund und Land.

Land ist verantwortlich

Die reine Lehre sähe so aus: Der Bund, respektive die Bahn, wären der Bauherr – und auch das Land Baden-Württemberg müsste (eigentlich) Tempo machen für einen Ausbau. Schließlich wird auf der Donaubahn nicht der Fernverkehr abgewickelt, sondern der Nahverkehr. Und für diesen ist das Land verantwortlich.

Doch Dümmler hatte die Mitglieder des Kreisausschusses mit einer recht vernichtenden Einschätzung überrascht: „Dem Bund ist die Donaubahn egal.“ Das wäre problematisch, weil ein Ausbau der Strecke nur mit Geld aus Berlin zu stemmen wäre. Aktuell bummeln die Dieselzüge noch immer auf eingleisigen Abschnitten auf der Donaubahn hin und her. Verkehrswende? Vorfahrt für die Ökologie? Fehlanzeige.

Ergebnis 2024 erwartet

Die aus Dümmlers Sicht einzige Chance, dass die Donaubahn doch noch ausgebaut wird, liegt in einer aktuell laufenden Nutzen-Kosten-Untersuchung, die der Regio-S-Bahn-Verein für die gesamte Region in Auftrag gegeben hatte. Kommt als Ergebnis heraus (wird 2024 erwartet), dass sich das Vorhaben unterm Strich rechnet, so könnte sich der Bund vielleicht doch noch an den Ausbau machen; beziehungsweise hohe Förderzuschüsse zahlen. Doch das steht aktuell völlig in den Sternen.

Für Alexander Baumann kein großer Grund für Hoffnung. Er erinnerte an diverse ähnliche Untersuchungen, die bereits in der Vergangenheit angestellt wurden. Und die danach irgendwo im Schreibtisch verschwanden. Sein Fazit mit Blick auf die Strecke vor seiner Haustüre: „schlicht unbefriedigend.“

Jörg Seibold vertrat die These, dass sich die Deutsche Bahn innerlich schon von einer Ertüchtigung der Donaubahn verabschiedet hat. Was er an drei aktuellen Brückensanierungen bei Blaubeuren durch die Bahn festmachte – denn die Brücken seien im sanierten Zustand nicht für eine elektrifizierte Donaubahn ausgelegt.

Kreis macht Geld locker

Am Ende beschloss der Ausschuss trotzdem, Geld locker zu machen, insgesamt rund 600 000 Euro. Damit werden Mehrverkehre auf der Südbahn finanziert, aber auch auf dem kleinen Abschnitt zwischen Ulm und Herrlingen. Ab 11. Dezember 2022 soll dort dann „ein erstes S-Bahn-artiges System“ auf der Donaubahn etabliert werden. Das aber auch Jörg Seibold nicht vom Hocker riss. Was die Donaubahn angehe, komme der Zug „überhaupt nicht“, sagte er und ergänzte: „Nicht heute, nicht morgen und auch nicht über-über-morgen.“