Region hat zwei neue Wildschadenschätzer

Zwei neue Wildschadenschätzer gibt es in der Region. Für den Bereich Ehingen und Allmendingen ist das Karl Steck aus Berkach und für Schelklingen mit seinen Teilorten Albert Steinle aus Altheim. Beide haben zu Jahresbeginn einen entsprechenden Theorielehrgang absolviert, teilten die beiden Landwirte auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung mit. Im Herbst, wenn die meisten Schäden zum Beispiel in Maisäckern auftreten können, ist dann noch ein zweitägiger Praxisteil vorgesehen.

Albert Steinle ist auch als Bauhofleiter in Schelklingen bekannt und hatte aus der Stadtverwaltung erfahren, dass ein Wildschadenschätzer gesucht wird. Mehrere Jahre war das Amt verwaist, nachdem Anton Kaiser aus Ingstetten altershalber aufgehört hatte. Das Amt ist jedoch Steinles Privatsache und wird nach Feierabend erledigt.

Zum Einsatz kommen Wildschadenschätzer, wenn sich Jagdpächter und Nutzer einer betroffenen landwirtschaftlichen Fläche nicht über die Schadenshöhe einigen können oder gleich den neutralen Schätzer hinzuziehen wollen, der jedoch seinen Aufwand in Rechnung stellt.

Nur über die jeweilige Gemeindeverwaltung, in deren Einzugsbereich das Flurstück liegt, soll der Wildschadenschätzer verständigt werden. „Betroffene sollen nicht bei mir direkt anrufen“, betont Albert Steinle aufgrund der gebotenen Neutralität. Die Gegenseite könne ihn sonst ablehnen. Innerhalb weniger Tage nach Auftritt oder Feststellung eines Schadens ist der Wildschadenschätzer bei Bedarf zu rufen. Dieser rechnet anhand der betroffenen Quadratmeterzahl, Bodenqualität und des Bewuchses die Schadenssumme bei jährlich wechselnden Werttabellen aus. Jeder ermittelte Schaden ist dann auch der Gemeinde zu melden, sagt Steinle.

Als Nebenerwerbslandwirt hat Steinle in den vergangenen zwei Jahren die Erfahrung gemacht, dass es in Sachen Wildschweinschäden ruhiger geworden ist, ob das so bleibt, kann der Schätzer nun direkt in seiner neuen Aufgabe feststellen.