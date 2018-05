Region Ehingen hat sechs Eisen im Feuer

Nur eine Woche nach den Entscheidungen in der Jugend-Hallenfußballmeisterschaft auf Bezirksebene beginnen am Sonntag bereits die Spiele auf Verbandsebene um den Sparkassen-Junior-Cup. Sechs Mannschaften aus der Region Ehingen sind in vier Wettbewerben dabei. Die jeweils ersten drei der Gruppen erreichen die Zwischenrunde.

C-Junioren: In der Gruppe 2 ist die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker zusammen mit dem FV Ravensburg, der SGM Mettenberg, der SGM Winterlingen, dem SV Weingarten, der TSG Münsingen und dem TSV Neu-Ulm. Beginn ist um 14 Uhr in der Schulsporthalle in Au/Iller. Die C-Junioren der TSG Ehingen haben einen weiten Weg vor sich. In der Ballspielhalle Walddorfhäslach beginnen die Spiele der Gruppe 3 am Sonntag um 10 Uhr. Gegner der TSG Ehingen sind der FV Olympia Laupheim, der JFV Oberes Donautal, die SGM Asch-Sonderbuch, die TSG Balingen und der TuS Ergenzingen. Weiterer Vertreter des Bezirks Donau ist die SGM Sigmaringen-Hohenzollern in Gruppe 1.

D-Junioren: Die Gruppe 2 mit der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker beginnt um 13.30 Uhr in der Sporthalle Tettnang. Gegner sind der FV Ravensburg, SV Zimmern o. R., TSV Blaustein, TSV Frommern und TV Derendingen. Die D-Junioren der TSG Ehingen tragen ihre Spiele in Gruppe 4 in der Wetthauhalle in Haigerloch ebenfalls ab 13.30 Uhr aus. Gegner sind der SSV Schwenningen, die SGM Haigerloch/Eyachtal, der SV Ochsenhausen, der TuS Ergenzingen und der VfL Pfullingen. Dritter Vertreter aus dem Bezirk Donau ist der FV Altheim in Gruppe 3.

E-Junioren: Die E-Junioren der SGM Schelklingen haben einen kurzen Anfahrtsweg zu ihrer Verbandsvorrunde. Sie spielen in Gruppe 1 ab 10 Uhr in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach. Gegner sind der FC Wangen, Olympia Laupheim, der SV Mitteltal-Obertal, der SV Zimmern o. R. und die TSG Balingen. Den Bezirk Donau vertreten außerdem der FV Bad Schussenried und die SGM Neufra/Daugendorf.

C-Juniorinnen: Eine Gruppe der Verbandsvorrunde wird am Sonntag ab 13.30 Uhr in der Sporthalle in Munderkingen ausgetragen. Gegner des SV Granheim sind der FV Weithart und der SC Blönried (beide aus dem Bezirk Donau), die SGM Aitrach/Tannheim, die SGM Kirchberg/Iller, der SV Bergatreute und der TSV Tettnang. Hier erreichen die vier besten Teams der Gruppe die nächste Runde.

Verbandsmeisterschaften der Jugend

C-Junioren

Vorrunde in Au/Iller: Gruppe 2 (Sonntag, ab 14 Uhr) mit SGM Ehingen-Süd/Rottenacker, FV Ravensburg, TSV Neu-Ulm, SV Weingarten, TSG Münsingen, SGM Mettenberg, SGM Winterlingen.

Vorrunde in Walddorfhäslach: Gruppe 3 (Sonntag, ab 9.30 Uhr) mit TSG Ehingen, FV Olympia Laupheim, TSG Balingen, JFV Oberes Donautal, TuS Ergenzingen, SGM Asch-Sonderbuch.

Die weiteren sechs Gruppen sind ohne Beteiligung aus dem Raum Ehingen.

D-Junioren

Vorrunde in Tettnang: Gruppe 2 (Sonntag, ab 13.30 Uhr) mit SGM Ehingen-Süd/Rottenacker, FV Ravensburg, TV Derendingen, TSV Frommern, SV Zimmern o. R., TSV Blaustein.

Vorrunde in Haigerloch: Gruppe 4 (Sonntag, ab 13.30 Uhr) mit TSG Ehingen, TuS Ergenzingen, SV Ochsenhausen, BSV 07 Schwenningen, SGM Haigerloch/Eyachtal, VfL Pfullingen.

Die weiteren sechs Gruppen sind ohne Beteiligung aus dem Raum Ehingen.

E-Junioren

Vorrunde in Biberach: Gruppe 1 (Sonntag, ab 9.30 Uhr) mit SGM Schelklingen, FC Wangen, TSG Balingen, SV Zimmern o. R., Olympia Laupheim, SV Mitteltal-Obertal.

Die weiteren sechs Gruppen sind ohne Beteiligung aus dem Raum Ehingen.

C-Juniorinnen

Vorrunde in Munderkingen: Gruppe 1 (Sonntag, ab 13.30 Uhr) mit SV Granheim, SGM Kirchberg, SGM Aitrach/Tannheim, FV Weithart, SV Bergatreute, TSV Tettnang, SC Blönried.

Die weiteren fünf Gruppen sind ohne Beteiligung aus dem Raum Ehingen. (ai)