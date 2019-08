Region bringt Heilige und Selige hervor

Von Heiligen, Seligen und weiteren verehrungswürdigen Personen aus der hiesigen Gegend hat der pensionierte Pfarrer Franz Xaver Schmid aus Munderkingen am Dienstagnachmittag im Jugendraum der evangelischen Kirche berichtet. Zuhörer waren 20 Mitglieder des Regionalverbands Ehingen im Seniorenverband öffentlicher Dienst.

Weil das Gasthaus Schwanen aufgrund der Ferien geschlossen war, trafen sich die Senioren dieses Mal im Raum einer Kirche, deren Theologie der Heiligenverehrung der katholischen und orthodoxen Kirche mehrheitlich ablehnend gegenübersteht, ehrendes Gedenken aber nicht ausschließt.

So war es für Pfarrer Franz Schmid im Zeichnen moderner Ökumene kein Problem, seinen Zuhörern Heilige des Mittelalters und verehrungswürdige Personen der Neuzeit als Beispiele vorbildlichen und bedenkenswerten Lebens vorzustellen. Ulrich Köpf vom Organisationsteam begrüßte den pensionierten Priester zu seinem Vortrag.

Jeder der von ihm vorgestellten Gestalten gedachte Franz Xaver Schmid zehn Minuten zu widmen. Bei der letzten wurde es dann ein wenig mehr, denn die Erhaltung des Andenkens an den früheren Rottenburger Bischof Johannes Baptista Sproll ist dem Referenten ein zentrales Anliegen. Dessen Seligsprechungsprozess ist eingeleitet, kann sich aber noch sehr lange hinziehen, zumal dafür nach Schmids Aussage 700 erhaltene Predigten von Sproll in die italienische Sprache übersetzt und ausgewertet werden müssen.

Sieben Bücher hat Franz Xaver Schmid über den von ihm verehrten Bischof und zeitweiligen Pfarrer von Kirchen verfasst und herausgegeben. Eingehend hat er sich mit Leben und Schicksal eines Mannes befasst, der wie wenige den Mut besaß, seine negative Meinung zur verbrecherischen Diktatur der Nationalsozialisten kundzutun. Die Folgen sind bekannt. Sproll musste seine Diözese verlassen und fand nach mehreren Ortswechseln bei Schwestern in Krumbad, einem Heilbad in Krumbach/Schwaben Unterkunft. Als ihn dort der päpstliche Nuntius Cesare Orsenigo aufsuchte und ihm im Auftrag des Bischofs von Rom den Rücktritt nahelegte, bekam dieser zu hören: „Ich bin der Bischof von Rottenburg und bleibe der Bischof von Rottenburg". Er kam zurück und blieb es bis zu seinem Tod im Jahr 1949.

Mit dem 1183 heiliggesprochenen und in der von ihm gegründeten Abtei Siegburg bestatteten Erzbischof Anno von Köln begann Schmid die Auflistung herausragender kirchlicher Persönlichkeiten. Anno wie auch der ehemalige Abt Ernst von Zwiefalten entstammten dem in Altsteußlingen ansässigen Ortsadel. Ernsts 1625 begonnener Seligsprechungsprozess kam bis heute allerdings zu keinem Ende. Er wird zwar als Seliger und Heiliger verehrt, steht aber nicht im Heiligenkalender der Kirche.

Als seliger Glaubenszeuge (=beatus martyr) wurde der Obermarchtaler Abt Konrad Kneer von einem seiner Nachfolger in einer Grabplatte verewigt. In Dettingen bei Ehingen kam 1816 Maria Bloching, die Gründerin der Barmherzigen Schwestern des heiligen Franziskus, zur Welt. Ulrika Nisch wuchs in Unterstadion auf und starb1913 im Kloster Hegne.