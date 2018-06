Regierungspräsident verspricht: Rißtissens Ortsumfahrung kommt

Mit einer grandiosen Nachricht im Gepäck hat Regierungspräsident Klaus Tappeser am Montag auf Einladung der Ehinger CDU-Fraktion den Teilort Rißtissen besucht. „Die Ortsumfahrung ist spätestens in sechs Jahren fertig. Da werden wir das Band durchschneiden“, betont Tappeser bei seinem Besuch und verspricht dabei, einen jahrzehntelangen Wunsch der Rißtissener zu erfüllen.

„Wir werden am 2. Juli mit der Planfeststellung beginnen. Diese dauert im Normalfall zwei Jahre. Rechnen wir mit einer Bauzeit von drei Jahren, könnte die Ortsumfahrunhg auch schon in fünf Jahren fertig sein. Gehen wir auf Nummer sicher, kann ich versprechen, dass sie spätestens in sechs Jahren fertig sein wird“, so Klaus Tappeser, der sich am Montag zusammen mit seinem Planer Harald Böttiger eine Stunde lang Zeit genommen hat, um den aktuellen Stand der Dinge im Rathaus Rißtissen zu erklären.

Jahrzehntelanges Problem

Rißtissen, seit 1975 Ehinger Teilort, hat derzeit rund 1400 Einwohner und mit der Verkehrsbelastung im Ort ein jahrzehntelanges Problem, das vor wenigen Wochen drohte, weitere Jahrzehnte zu dauern. „Die Planung kann nicht nochmal auf die lange Bank geschoben werden. Das ist nicht in unserem Interesse“, erklärt der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel, der in seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender der CDU im Ehinger Gemeinderat zu diesem Termin geladen hatte.

Natürlich war auch Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann dabei. „Alexander Baumann ist ein langjähriger Weggefährte von mir. Als ich vor rund zwei Jahren Regierungspräsident wurde, rief mich Baumann gleich an und erklärte mir, dass es bei Ehingen eine Landstraße gibt, die ihm sehr am Herzen liege“, erklärt Tappeser. Die ersten Unterlagen seien bereits ans Planfeststellungsreferat gegangen. „Wir werden nächste Woche mit den Planungen definitiv starten“, so der Regierungspräsident, der zudem einordnet, was im Regierungspräsidium Tübingen (RP) gerade in Sachen Infrastruktur-Projekte alles passiert: „Das Umfeld für Straßenbau ist gerade nicht einfach. Es ist auch nicht einfach, eine Landstraße zu planen, weil wir extremen Nachholbedarf haben. Wir haben die Mittel von 1,8 Milliarden Euro, die wir verplanen und verbauen können. Und das in einer Zeit, in der wir dazu kein Fachpersonal haben. Die Stellen dafür sind da, das Geld dafür ist da, es fehlen aber die Fachleute.“

Bei der Planfeststellung in Rißtissen sei es nun laut Tappeser wichtig, dass keine Einsprüche mehr kommen. „Dann können wir bald das Band durchschneiden.“

Über die Notwendigkeit einer Ortsumfahrung in Rißtissen wollte Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann indes nicht mehr philosophieren. „Ich bin jetzt einfach froh, dass wir nun konkret wissen, wie und wann es weitergeht“, sagt Baumann.

Viele Aktualisierungen

Planer Harald Böttiger kümmert sich aktuell beim Regierungspräsidium Tübingen um die Ortsumfahrung, die direkt nach dem Golfplatz von Ehingen her kommend rechts verlaufen soll und rund 800 Meter nach dem Rißtissener Ortsschild Richtung Laupheim auf die L 259 anschließt. „In den vergangenen Monaten waren viele Aktualisierungen nötig. Viele Gutachten wurden neu gemacht und mussten in die Planung eingefügt werden. Aufgrund von Fledermäusen müssen wir beispielsweise die Trasse um einen Meter anheben. Das ist rechtlich so vorgeschrieben. Auch werden landwirtschaftliche Flächen belastet – aber nicht so extrem, wie bei der ursprünglichen Planung“, so Böttiger.

Rißtissens Ortsvorsteher Markus Stirmlinger verspricht indes, dass er mit den Bürgern am Ort sprechen würde, damit weniger Einsprüche kommen. „Ich kann das nur begrüßen. Was vorher vor Ort gelöst werden kann, zieht das Verfahren nicht unnötig in die Länge“, betont Tappeser, der klar macht, dass die Beschleunigung bei der Ortsumfahrung in Rißtissen nicht aus einer Männerfreundschaft zwischen ihm, OB Baumann und Manuel Hagel entstanden sei. „Es geht hier einfach um die Notwendigkeit“, so Tappeser, der früher OB der Stadt Rottenburg am Neckar und Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg gewesen ist. Tappeser ist zudem Mitglied der CDU. Durch die Ortsumfahrung könne der Verkehr in Rißtissen um bis zu 70 Prozent reduziert werden, weil eben gerade diese 70 Prozent reiner Durchgangsverkehr seien.

Mehr entdecken: Ortsumfahrung Rißtissen rückt in noch weitere Ferne

Mehr entdecken: Ortsumfahrungen entlang der B311 müssen warten