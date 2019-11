Referenten nehmen das Herz und mögliche Störungen in den Blick

Im mit rund 150 Zuhörern vollbesetzten Hopfenhaus-Restaurant im Gesundheitszentrum haben Samstagnachmittag drei Referenten gezeigt, wie man sich vor dem plötzlichen Herztod schützt. Chefärztin Annett Schiefer und zwei ihrer Oberärzte grenzten hierzu bedrohliche Herzrhythmusstörungen von harmlosen ab.

Im Rahmen der diesjährigen Herzwochen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung und der Volkshochschule Ehingen benannte Annett Schiefer die Vorzeichen eines plötzlichen Herztodes. Anhand von Herzrhythmusstörungen, also Extraschlägen, kann ein EKG vorhandenes Gefahrenpotential sichtbar machen. Da jeder Mensch harmlose Herzrhythmusstörungen hat, sollte im Falle von Hinzutreten von Kurzatmigkeit, Herzklopfen, Schwitzen, Druckgefühl hinter der Brust, Angstgefühlen, Schwindelgefühlen oder plötzlich verstärktem Harndrang ein EKG angefertigt werden, das es auch als 24-Stunden-Langzeit- oder Belastungs-EKG gibt. Ein implantierter Ereignisrekorder zeichnet bis zu drei Jahre auf und wird Menschen empfohlen, die an wiederholter Bewusstlosigkeit leiden. Bei Patienten bis 40 Jahre seien verstärkt Infekte ursächlich für Herzrhythmusstörungen, bei älteren Patienten Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen. Das Erweitern der Adern und Setzen eines Stents beseitige die Gefahr einer kompletten Verstopfung der Adern, die den Herzmuskel mit Sauerstoff versorgen. Dies geschehe im Wege einer Herzkatheteruntersuchung.

Schiefer erklärte den Aufbau und die Funktion des Herzens. Das rechte Herz sammle das Blut und gebe es an die Lunge weiter. Dort mit Sauerstoff angereichert, fließt es in die linke Vorkammer, dann in die linke Hauptkammer und werde von dort in die Aorta geleitet. Bis 160 Schläge in der Minute seien bei Belastung in Ordnung, im Ruhezustand sinke die Frequenz auf 40 bis 60 Schläge.

Gehen im Einzelfall Herzrhythmusstörungen von der Herzkammer aus, sind sie gefährlich. Patienten werde dann ein Herzschrittmacher eingesetzt oder sogar ein Defibrillator, der den Schrittmacher beinhalte. Nach rund sieben Jahren sei die Batterie leer, der Patient erhalte ein Ersatzgerät mit neuester Technik. Bluthochdruck könne ein Anzeichen von Erkrankungen des Herzens sein, abgrenzen müsse man verstopfte Herzkranzgefäße von Erkrankungen der Herzklappen, die bei zunehmendem Alter auftreten können. Ursächlich für ein Stolperherz könnten auch Stress oder ein gestörter Elektrolythaushalt sein, ebenso eine Schilddrüsenüberfunktion, Medikamente, Alkohol, Nikotin, Koffein oder Drogen. Entscheidend für die richtige Behandlung sei mithin eine gute Anamnese.

Oberarzt Andreas Junginger verdeutlichte, dass bei Belastungen Brustschmerzen auftreten können. Wird Plaque abgerieben, verbinde sich das Blut damit, es komme zu Gerinnungen und damit zu Verstopfungen. Sollte man einen Bewusstlosen sehen, müsse er wiederbelebt werden, 100-mal pro Minute sollte die Herzdruckmassage erfolgen, fünf Zentimeter tief. „Haben Sie Mut zu Handeln, Sie können nichts falsch machen. Auch gebrochene Rippen dürfen Sie in Kauf nehmen“, so Junginger. Ergänzend sagte er: „Das Einzige, was Sie falsch machen können ist, nicht zu helfen“. Die Reanimation habe nur im Falle des Vorliegens einer Patientenverfügung zu unterbleiben, in welcher der Betroffene ausdrücklich Wiederbelebung ablehnt. Oberarzt Admir Delic erläuterte die Funktionsweise verschiedener Defibrillatoren. Deutlich wurde, dass ein öffentlich zugänglicher Defibrillator benutzt werde sollte, da er selbsterklärend sei. Delic empfahl, Blutdruck, Blutzucker und Blutfette kontrollieren zu lassen und auf Rauchen zu verzichten.