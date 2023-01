Rechtsteiner und Engler bilden die neue Führung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

2022 gab es für die Feuerwehr Altsteußlingen-Briel insgesamt sieben Alarmierungen zu Einsätzen. Darunter waren zwei Verkehrsunfälle auf der Bundesstraße und ein Heckenbrand in Altsteußlingen.

Bei den anstehenden Wahlen gab es kleine Veränderungen. Zum Abteilungskommandanten wurde wieder Wolfgang Rechtsteiner gewählt. Neuer Stellvertreter ist Stefan Engler. Michael Rechtsteiner und Markus Rieder wurden in ihren Ämtern als Kassenverwalter und Schriftführer bestätigt. Als Ausschussmitglieder wurden neben Daniel Jähnke auch Manfred Maier und Michael Schleker gewählt. Die Kassenprüfung wird von Lukas Kutschker und Manuel Schrode übernommen.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 17 Übungen abgehalten. Darunter im August auch eine größere Übung mit der Ehinger Alb und der Führungsgruppe. Abteilungskommandant Wolfgang Rechtsteiner freute sich über den sehr guten Übungsbesuch, der weiterhin bei knapp 80 Prozent lag.

„Ein großes Dankeschön für euren Dienst, den ihr für unseren Ort wieder vollbracht habt“, sprach Ortsvorsteher Josef Huber in seinem Grußwort an die Feuerwehr aus. Zugleich sieht er das neue Feuerwehrhaus und das neue Feuerwehrfahrzeug als Zeitenwende für den Ort.

Bei Oliver Burget stand der Feuerwehr-Bedarfsplan im Mittelpunkt. Ein paar Tage vor der Versammlung wurde im Verwaltungsausschuss der Auftrag für das neue Mittlere Löschfahrzeug (MLF) vergeben. Die Kosten belaufen sich auf 340.000 Euro. Gerechnet wird mit einer Lieferzeit von bis zu zwanzig Monaten.

Ordnungsamtsleiter Philipp Theiner bedankte sich im Namen der Stadt Ehingen, dass im Einsatz das Leben, die Gesundheit und der Besitz der Bürger durch die Feuerwehr geschützt wird.

Über die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann durften sich die Kameraden Stefan Engler, Lukas Kutschker und Daniel Jähnke freuen. Neuer Hauptfeuerwehrmann ist Michael Schleker.

Auch Ehrungen standen an. Karlheinz Jähnke wurde für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Er erhielt das Ehrenzeichen in Gold des Landes Baden-Württemberg. Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre wurde Werner Rechtsteiner überreicht. Und Markus Rieder, der seit 15 Jahren der Abteilung angehört, wurde mit dem bronzenen Ehrenzeichen ausgezeichnet.