Rebecca Moll gewinnt „Blickfang Holz“

18 ausgebildete Schreiner haben vor kurzem in der Ehinger Gewerbechule ihre Gesellenapprobation erhalten. Elf von ihnen nahmen jetzt in der Sparkassenfiliale Ehingen mit ihren Gesellenstücken am zweiwöchigen Wettbewerb „Blickfang Holz“ teil. Am Freitagnachmittag fand die Preisverleihung statt.

Siegerin wurde Rebecca Moll aus Schemmerhofen mit ihrem originellen Schreibsekretär „Trimeur“. Für ein kleines Klavier könnte man das Möbel von der Seite aus halten, wenn das, was von weitem wie ein Tastaturdeckel aussieht, nicht eine äußerst praktische und einschiebbare Schreibfläche wäre. Auch sonst ist das ansehnliche Stück ein Blickfang und hat die meisten Stimmen eingefahren, als es darum ging, anzukreuzen, welche der elf Prüfungsarbeiten die schönste sei. 150 Euro brachte es seiner Gestalterin ein.

Bernd Schuster, Kundenberater und Leiter der Schulbetreuung bei der Sparkasse Ulm, dankte den Wettbewerbsteilnehmern für die leihweise Überlassung ihrer Gesellenstücke für eine in jeder Hinsicht öffentlichkeitswirksame Ausstellung im Schauraum des Finanzinstituts. „Schreiner sind bei der Gesellenprüfung völlig frei in der Gestaltung eines Möbels“, beschrieb Gewerbeschuldirektor Jochen Münch den Gestaltungsspielraum der jungen Holzbearbeiter. „Ich darf euch Künstler alle begrüßen“, würdigte Prüfungsvorsitzender und Technischer Oberlehrer Josef Huber die Fähigkeit der ausgebildeten Schreiner zu ästhetischer Umsetzung einer Formidee. Vom 23. August bis 6. September zogen die Werke von Janina Fritschi, Daniella Haberbosch, Hannes Bopp, Rebecca Moll, Franziska Justus, Andreas Hilsenbeck, Joachim Schirmer, Lukas Zagst, Raphael Appenzeller, Saian Cantin und Simon Weckerle die Blicke von Sparkassenkunden und Passanten nach Art eines Möbelhauses der gehobenen Preisklasse auf sich. Die vom Geschmack der Kunden abhängige Bewertung ergab für ein Sideboard von Raphael Appenzeller aus Ersingen einen mit mit 50 Euro vergüteten dritten Preis. Der zweite ging mit 100 Euro an Lukas Zagst aus Allmendingen. Sein Esszimmerschrank hatte nach Rebecca Molls Schreibsekretär die meisten Bewerter beeindruckt.