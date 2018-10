Realschulen sollen sich stärker bei Inklusion engagieren

Über die aktuelle Situation der Schulen im Alb-Donau-Kreis hat der kommissarische Leiter des Staatlichen Schulamts in Biberach, Achim Schwarz, bei der Sitzung des Kreistages berichtet. Die Schulen im Kreis seien demnach aktuell gut aufgestellt. Probleme gibt es allerdings bei Krankheits- und Mutterschutzvertretungen.

„Die Situation der Schulen im Kreis ist insgesamt positiv“, fasste Landrat Heiner Scheffold den Bericht zusammen. Erfreulich sei vor allem die positive Entwicklung bei den Grundschülerzahlen, bei denen für die kommenden Jahre ein Zuwachs prognostiziert wird. Für die Grundschulen lägen beim Schulamt derzeit keine neuen Anträge für die Einrichtung eines Ganztagsbetriebes vor, berichtete Schwarz. „Das liegt vermutlich auch daran, dass das Land zeitnah ein Konzept für den Ganztag auflegen will“, fügt er hinzu. Viele kleine Grundschulen, die die geforderten Mindestschülerzahlen nicht erreichen, würden mit Unterstützung der Gemeinden und Vereine vor Ort eigene Nachmittagsangebote schaffen. Robert Jungwirth, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag, gab zu bedenken, dass immer mehr Kinder Ganztagskindergärten besuchen. „Diesen Eltern müssen wir für die Schule auch Möglichkeiten bieten.“

Nicht nur Flüchtlingskinder besuchen Vorbereitungsklassen

Die Anzahl der sogenannten Vorbereitungsklassen für Kinder ohne oder mit sehr schlechten Deutschkenntnissen im Kreis sei stabil, sagte Schwarz. Es gibt 18 Grundschulklassen und elf Sekundarklassen. Die Schüler hätten teilweise nur kurze Verweildauern in den Klassen, dadurch herrsche ein großer Wechsel, was das Personal vor besondere Herausforderungen stelle. Die Klassen würden häufig von sogenannten Nicht-Erfüllern geleitet, also Lehrkräften, die das Studium inklusive Staatsexamen nicht komplett abgeschlossen haben. Auf Nachfrage berichtete der kommissarische Schulamtsleiter, dass die Vorbereitungsklassen aktuell nicht mehr nur von Flüchtlingskindern besucht werden. „Wir haben Klassen, da sitzt kein einziger Schüler mit Fluchthintergrund mehr, sondern Kinder von europäischen Binnenmigranten“, so Schwarz.

Bei den Haupt- und Werkrealschulen gebe es mit der Michel-Buck-Schule in Ehingen nur einen verbleibenden Standort. Die übrigen Schulen seien in Gemeinschaftsschulen umgewandelt oder geschlossen worden. Die Ehinger Schule sei mit 21 Anmeldungen für die fünfte Klasse einzügig stabil. Durch Schließungen und Umwandlungen seien weiße Flecken auf der Landkarte entstanden, an denen Schüler keinen Werkrealschulabschluss mehr machen können, hieß es aus dem Gremium. Und Eltern, die ihre Kinder für den Hauptschulabschluss nicht auf die Realschule schicken wollen und dem System der Gemeinschaftsschulen nichts abgewinnen könnten, fehlten ebenso die Alternativen. Dem konnte Schwarz nur zustimmen, fügt ab hinzu: „Die Anmeldezahlen an den Haupt- und Werkrealschulen haben damals aber gezeigt, dass die Schulart nicht mehr nachgefragt wird.“

Die Realschulen hingegen seien in der Regel große stabile System, erklärte Schwarz. In Munderkingen und Blaustein funktionieren sie im Verbund. Allerdings denke Blaustein derzeit über die Schließung der Gemeinschaftsschule nach. Die Realschule würde dann allein bestehen bleiben. Die Anmeldezahlen an den Realschulen seien konstant. „Wir haben volle Klassen“, so der kommissarische Schulamtsdirektor. Die Schülerschaft bleibe konstant und geradezu ideal durchmischt. Rund 60 Prozent der Schüler kämen mit Realschulempfehlung, 20 Prozent mit Hauptschul- und 20 Prozent mit Gymnasialempfehlung.

Kooperation zwischen Real- und Förderschulen

Bei den Gemeinschaftsschulen sehe das anders aus. Mit rund 75 Prozent würden überdurchschnittlich viele Schüler mit Hauptschulempfehlung die Schulart besuchen. 22 Prozent kämen mit Realschulempfehlung und etwa drei Prozent mit Gymnasialempfehlung. Die Flächendeckung bei den Gemeinschaftsschulen im Kreis sei erreicht, so Schwarz. „Es kommen keine weiteren Schulen mehr hinzu.“ Die Gemeinschaftsschulen würden derzeit hauptsächlich die Inklusion auffangen, erklärte der Fachmann. Deshalb sollten nun auch Realschulen stärker diese Aufgabe übernehmen. „Wir denken da am Kooperationen besonders mit Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen, so Schwarz. Obwohl der Bedarf nach solchen Förderungen bei den Schülern zunehme, sei die Zahl der inklusiv oder kooperativ beschulten Kinder stabil geblieben, erklärte er weiter.

Funktionsstellen, also Rektoratsposten, könnten im Alb-Donau-Kreis aktuell in der Regel besetzt werden, so Schwarz. Derzeit seien die Schulleiterposten der Förderschule Munderkingen und der Hermann-Gmeiner-Schule in Ehingen und der Grundschule Kirchen unbesetzt. „Bei kleineren Schulen ist es nicht einfach, Bewerber zu finden, aber bisher sind wir in den meisten Fällen erfolgreich“, so Schwarz.

Probleme habe das Schulamt allerdings, Krankheits- oder Mutterschutzfälle zu kompensieren und so Unterrichtsausfälle zu vermeiden. „Die Schulen bräuchten eine Abdeckung bei den Lehrerstunden von 106 Prozent, um diese intern ausgleichen zu können“, so Schwarz. Im Lehrerberuf habe es einen Generationenwechsel gegeben. Viele junge Frauen entscheiden sich für den Lehrerberuf und die gingen irgendwann in die Familienphase. Für das Schulamt sei dieser Zeitpunkt natürlich schwer zu planen. „Hinzu kommt, dass an manchen Schularten relativ schnell Beschäftigungsverbote für Schwangere ausgesprochen werden, diese Frauen sind dann von heute auf morgen weg“, erklärt der kommissarische Schulamtsdirektor.