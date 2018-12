Realschul-Chor begeistert Zuhörer

Das Adventskonzert der Realschule gilt seit 44 Jahren als einer der Höhepunkte im Schuljahr. Gemeinsam haben Bläserklasse, Unter- und Oberstufenchor den Eltern, Lehrern, Mitschülern und Freunden der Schule einen besinnlichen Nachmittag in der St. Michaelskirche geschenkt. Mit „Alle Jahre wieder“ und später zum Mitsingen „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ spielte die Bläserklasse 6a unter der Leitung von Daniel Hink traditionelle Weihnachtslieder. Mit dem Spiritual „Go, tell it on the mountain“ klang eine ganz andere weihnachtliche, aber ebenso schöne Melodie an.

Der Unterstufenchor begann mit einem afrikanischen Wiegenlied, ehe Hink ankündigte „Wir nehmen Sie mit auf den Weg nach Bethlehem“ und der Chor „Folge dem Weihnachtstern“ sang. Ein lustiges Weihnachtslied war „Dort beim Stall von Bethlehem“, ehe die jungen Sänger „Wünsche schicken wir wie Sterne zum Himmel, dass Frieden wird und Frieden bleibt“ anstimmten. Das Thema Frieden zog sich wie ein roter Faden durch das ganze Weihnachtskonzert. Der Oberstufenchor nahm es mit „Make me a channel of your peace“ nach einem Gebet des Heiligen Franziskus auf.

„Give Peace a chance“ rief Jonas laut in die Kirche hinein, der Chor nahm Text und Melodie von John Lennon und Paul McCartney auf. Hink hatte zuvor an den Weihnachtsabend 1914 an der Westfront erinnert, als spontan die Waffen schwiegen und deutsche und französische Soldaten Weihnachtslieder sangen und Fußball spielten. Mit dem von beiden Chören gemeinsam gesungenen „Season of Peace“ setzten die Schüler die Bitte um Frieden fort. Diakon Roland Gaschler hatte sie in seine Worte ebenfalls aufgenommen. „Nicht aufgeben, trotz großer Dunkelheit hoffen, dass ein kleines Licht unsere Welt erhellt“, rief er den Zuhörern in der Michaelskirche zu. Gaschler freute sich besonders, dass die Schüler die Hälfte der Kollekte dem neuen Hospiz in Kirchbierlingen zur Verfügung stellen.

Schulleiter Alexander Bochtler dankte allen, die dieses Adventskonzert in früheren Jahren bis heute ermöglicht haben. Dieses Jahr schien es gefährdet, weil Daniel Hink noch zwei Tage vorher keinen Ton herausbrachte. „Das wird spannend“, dachte Bochtler, doch Hink schaffte es, gesund zu werden. Die andere Hälfte der Kollekte kommt dem Förderverein der Schule zugute, der erst für 4000 Euro Instrumente angeschafft hat. Mit „Guten Abend, gute Nacht“ in der Vertonung von Johannes Brahms verabschiedeten sich die beiden Chöre von ihrem begeistert applaudierenden Publikum.