Realschüler starten Projekt „Leihtasche“

Im Zuge des Projekts „Leihtasche“ tritt die Realschule bewusst an die Öffentlichkeit. Am Dienstag, 28. Januar, fällt auf dem Wochenmarkt der Startschuss. Schüler aus der achten Klasse stellen dann gemeinsam mit ihren Lehrern Daniel Hink und Katrin Gessler einen rund zwei Meter hohen Aufsteller vor, an dem rund 20 im Wege des Upcyclings umweltschonend hergestellte Taschen im DIN A3 Format hängen werden. Die Taschen können kostenlos zur Unterbringung des Einkaufs mitgenommen werden.

Damit wird das Einkaufen wesentlich erleichtert, und die Umwelt vor weiteren Einwegtaschen verschont. In Deutschland werden jede Minute 11 700 Plastiktüten verbraucht. Hierdurch werden jährlich über 180 000 Tonnen Kunststoff verschwendet. Entstanden ist die Idee des Gegensteuerns aufgrund der positiven Erfahrungen mit Bücherzellen und Büchertauschbörsen, wo man Bücher einstellen und mitnehmen kann, ganz ohne Kosten. Ähnlich wirkt das Projekt „Leihtasche“ der Problematik entgegen, dass beim Einkauf häufig eine Tasche fehlt. „Ein Blick ins Internet hat ergeben, dass es die Idee in abgespeckter Variation bereits in Tübingen und Freiburg gibt“, verrät Daniel Hink, der als Lehrer das Projekt leitet. „Dabei steht die Nachhaltigkeit im Zentrum“, ergänzt Hink und beschreibt, wie die Schüler mit Nähmaschinen aus Recyclingmaterialien wie nicht mehr gebrauchten Kleidungsstücken und Stoffen die Taschen hergestellt haben.

„Der Umfang soll wesentlich vielfältiger und weitreichender werden als vergleichbare Projekte anderen Orts“, verspricht Hink. Die Aufsteller mit den Taschen werden am Wochenmarkt, am Infopunkt im Kauf-land, im Supermarkt Bumis und im neu eröffneten Osiander zu finden sein. Die Kunden dieser Händler können sich für den Transport ihres Einkaufs kostenlos eine Tasche leihen, ohne ein Pfand zu hinterlassen und auf Vertrauensbasis die Tasche zu einem späteren Zeitpunkt bei einem der teilnehmenden Händler zurückgeben. „Ziel ist es, die Kunden dadurch vom Kauf einer Tragetasche abzuhalten, da diese meist nur für einen Transport verwendet und anschließend entsorgt wird“, sagt Daniel Hink. Weiter erläutert er: „Bei den Schülern und der Bevölkerung soll das Bewusstsein für Produkte und ihren Zweck gesteigert werden. Schulisch steht die Verbraucherbildung im Bereich Nachhaltigkeit und das Bilden eines Umweltbewusstseins im Vordergrund. Nachdem wir bei einigen Märkten auf Ablehnung gestoßen sind, haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass man klein anfangen muss, um sukzessive die Massen zu erreichen“.

Alle im Fach „Alltagskultur, Ernährung, Soziales“ (AES) bei Katrin Gessler mit Schneiderollern und Nähmaschine hergestellten Taschen sind versehen mit einem Einnäher mit einer Waschanleitung und dem Aufdruck „Leihtasche – ein Umweltprojekt der Realschule Ehingen“. Die im Fach „Technik“ unter Leitung von Daniel Hink gefertigten Aufsteller werden nach den Einsatzorten und Bedürfnissen der Händler und Kunden unter den Aspekten Sicherheit, Brandschutz und Ästhetik entwickelt.

Die Schüler überprüfen regelmäßig die Aufsteller, damit ständig weitere Taschen vorbeigebracht wer-den können. Das Projekt soll über das aktuelle Schuljahr hinaus weiterlaufen. Insoweit wird nachhaltig produzierte Meterware eingesetzt, finanziell getragen durch Sponsoren, deren Logo auf den Taschen angebracht werden kann. Schon beim Schulfest am 20. Mai können Taschen mit Drucktechnik oder Farbstiften individualisiert werden. Jeder Schüler des Projekts hat ohnehin die erste Tasche für sich selbst hergestellt. Der Bildungspartner der Realschule, der Heggbacher Werkstattverbund Ehingen der St. Elisabeth-Stiftung, verzichtet heuer auf den Druck von Weihnachtsgrußkarten und investieren stattdessen in Leihtaschen. 150 Taschen sind schon produziert, sukzessive werden weitere Exemplare hergestellt. Und es gibt einen Projektsong der ehemaligen Schüler Moritz Bussinger, Jonas Dammann und Shane Röder, einen Rap zum Thema Nachhaltigkeit mit dem Titel „Mehrweg statt Einweg“. „Mit dem Dilemma des Erwerbs von Einwegtaschen ist nun in Ehingen Schluss“, fasst Daniel Hink das Projekt zusammen. Er wünscht sich, dass Taschen, die nicht zurückgegeben werden, zum ständigen Begleiter ihrer Besitzer beim Einkauf werden.