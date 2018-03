Realschüler proben für ihre Auftritte

Erneut haben die musikalischen Ensembles der Realschule Ehingen erfolgreiche Probentage in der Landesmusikakademie Ochsenhausen abgehalten.

Traditionell drei Tage vor den Fasnetsferien erarbeiteten das Blasorchester „Windpower-Wenzelstein“ und der Oberstufenchor jeweils neue Programme für die im laufenden Schuljahr anstehenden Auftritte.

Da im normalen Schulalltag eine intensive Probenarbeit nur schwer mit dem Unterrichtsablauf zu vereinen ist, sind diese Probentage nicht nur aus musikalischer Sicht, sondern auch für den sozialen Zusammenhalt ein voller Erfolg.

Das erarbeitete Programm wird normalerweise jährlich in einem Konzert vor den Pfingstferien in der Mensa der Realschule dargeboten. In diesem Schuljahr gibt es aber vor den Pfingstferien einen anderen außerordentlich wichtigen Termin, der das Konzert ersetzen wird, nämlich das 50-jährige Bestehen der Realschule, das am 5. Mai mit einem Festakt und einem anschließenden Schulfest gebührend gefeiert wird und das ohne die musikalischen Ensembles der Schule undenkbar wäre.

Aber auch bei der Abschlussfeier der Zehntklässler in der Lindenhalle kommen die Ensembles erneut zum Einsatz und beweisen ihr Können. Mit ihrem Repertoire bereichern die musikalischen Gruppierungen der RS Ehingen, zu denen auch die Bläserklassen und der Unterstufenchor gehören, nicht nur das Schuljahr; sie setzen auch perfekt das Musikprofil der Schule passend zum schuleigenen Motto um: „ Gemeinsam leben lernen“. Nähere Informationen zu Aufführungsterminen sind auf der Homepage der Realschule zu finden.