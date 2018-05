Realschüler bereiten ihr Jubiläum vor

Die Schüler der Realschule Ehingen bereiten in dieser Woche im Rahmen ihrer Projekttage fleißig den 50. Geburtstag ihrer Schule vor. Am kommenden Samstag wird das Jubiläum ab 11 Uhr an der Realschule gefeiert. Und die Schüler haben sich einiges dafür einfallen lassen.

„NineCream“ heißt die Handcreme, die die Schüler im Chemiesaal der Schule entwickelt haben. Darin enthalten ist beispielsweise Mandelöl und Zitronenöl, wie die Schüler stolz erzählen. Abgefüllt in rund 250 Döschen, soll die Handcreme am Samstag auf dem Schulfest verkauft werden. Der Name „NineCream“ ist entstanden, weil das Projekt die Klasse 9 c macht, das Produkteine Creme ist und Citrus enthält. Während die Chemiker also an ihrer Creme getüftelt haben und eigens dafür sogar einen Werbespot drehen, der am Schulfest gezeigt wird, geht es im Techikraum weitaus handfester zu. Hier wird gehämmert, gebohrt und geschraubt. „Aus Paletten weren hier Möbel gemacht, die als Sitzgelegenheit beim Schulfest dienen sollen“, erklärt Schulleiter Alexander Bochtler, der sehr stolz darauf ist, was seine Schüler in der Vorbereitungsphase zum großen Jubiläum alles leisten.

Während es im Technikraum nach Holz riecht, kommt aus der Schulküche ein leckerer Duft heraus. Hier sind die Schüler dabei, Speisen für die Jubiläumsgäste vorzubereiten. Nußhörnchen werden gebacken, Obstspieße mit Schokolade überzogen oder Teigtaschen mit Käse und Feta gefüllt. Auch Kekse, in der Form des Schul- und Stadtlogos, wird es am Samstag geben.

Neun Experimente werden die Physiker am Samstag ihren Gästen im Physiksaal präsentieren. Unter anderem ein Kerzenaufzug, der mit Wärme und unterschiedlichem Luftdruck arbeitet.

„Alle Klassen bereiten etwas für das Jubiläum vor. Wir wollen damit den Besuchern unsere Arbeit an der Schule vorstellen“, sagt Schulleiter Alexander Bochtler. Um 11 Uhr wird das Schulfest am Samstag mit einem Festakt offiziell eröffnet. Der Bauhof der Stadt Ehingen ist derzeit dabei, die Ehinger Kirbehütten auf dem Schulgelände aufzubauen.

„Es wird überall etwas für unsere Gäste geboten sein. Wir freuen uns auch auf ehemalige Schüler und Lehrer“, sagt Bochtler, der am Samstag die Festrede zum Jubiläum halten wird.