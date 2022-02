Reaktionen aus der Region auf den Ukraine-Krieg: „Ein barbarischer Akt“

Der russische Angriff auf die Ukraine schockiert die Menschen in der Region zutiefst. Der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel spricht von einem „barbarischen Akt“, der Grünen-Politiker Marcel Emmerich von einem „furchtbaren Tag für Europa“. Die ersten Reaktionen aus der Politik und Wirtschaft.

Manuel Hagel, Fraktionsvorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und Abgeordneter aus Ehingen: „Der Donnerstag war wohl einer der dunkelsten Tage der jüngeren europäischen Geschichte. Er stellt in den internationalen Beziehungen eine Zäsur dar. Putin hat seinen Nachbarn überfallen und damit den Krieg zurück nach Europa gebracht. Der Westen darf das nicht hinnehmen. Dieser barbarische Akt zeigt, dass Frieden und Demokratie in Europa 30 Jahre nach dem Mauerfall keine Selbstverständlichkeit sind. Wir müssen als wehrhafte Demokratie für unsere Werte im Inland und im Ausland einstehen. Es bedarf an vielen Stellen jetzt eines Umdenkens. Leider haben wir aus der Krim-Annexion zu wenig gelernt. Erste Schritte sind jetzt schärfstmögliche Sanktionen. Bei Despot Putin hilft der Verweis auf das Völkerrecht ganz offensichtlich nicht mehr weiter. Meine Gedanken sind heute bei den Menschen in der Ukraine.“

Michael Joukov und Marcel Emmerich (Grüne): „Heute ist ein furchtbarer Tag für Europa", finden die Grünen-Politiker Marcel Emmerich und Michael Joukov aus Ulm. Sie verurteilen den brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine und den damit verbundenen Bruch des Völkerrechts aufs Schärfste. „Die russischen Angriffe auf die Ukraine und das Völkerrecht machen uns fassungslos. Die Welt ist jetzt eine andere. Es kam leider, wie es sich abgezeichnet hat – Putin überfällt die Ukraine. Die ukrainische Bevölkerung leidet bereits jetzt und wird, befürchte ich, noch viel stärker leiden. Wir sind solidarisch mit den Menschen vor Ort, die jetzt voller Leid um ihr Land und um ihr Leben fürchten“, erklären die Abgeordneten Emmerich und Joukov.

„Es ist wichtig, dass wir in Europa entschlossen und geschlossen mit noch nie da gewesenen und schmerzhaften Sanktionen auf Putins Aggression antworten, der die alleinige Verantwortung für diese hochgefährliche Eskalation trägt. Deutschland und die EU sind auf diese dramatische Eskalation vorbereitet. Im Bundestag werden wir uns weiter in Sondersitzungen und Unterrichtungen der Ausschüsse mit den vielen Fragen, die jetzt anstehen, auseinandersetzen“, erklärt der Bundestagsabgeordnete und Obmann im Innenausschuss, Marcel Emmerich.

Der Landtagsabgeordnete Michael Joukov ergänzt: „Es rächt sich leider, dass die Regierung Merkel bis zum Schluss den Einsatz von Gas für Heizung und in der Industrie sowie von Erdöl für die Mobilität gefördert hat. Dementsprechend hart werden sich die steigenden Preise auswirken. Umso wichtiger ist es jetzt, auf erneuerbare Energien zu setzen, auch, um nicht länger abhängig zu sein, und des Klimas wegen sowieso. Ich habe erst am vergangenen Montag ein Projekt besucht, bei dem Geothermie zur Energiegewinnung und Förderung von Lithium für den Bau von E-Auto-Batterien kombiniert werden. Es geht also, wenn man den Wandel nicht behindert, sondern beschleunigt. Ich kann nur hoffen, dass die Putin-Freunde von AfD und der Linkspartei, die die Kriegsgefahr bis zum Schluss als Panikmache leugneten, nun klarsehen, dass es gefährlich ist, sich gegenüber der aggressiven Außenpolitik Russlands blind zu stellen.“

Ronja Kemmer, Bundestagsabgeordnete (CDU): „Der brutale Angriff Russlands auf die Ukraine, den wir seit Donnerstag erleben, macht uns alle fassungslos. Putin überfällt ein souveränes Land und dessen Volk, das sich auf den Weg Richtung Demokratie gemacht hat. Wir alle erinnern uns noch lebhaft an die friedlichen Proteste auf dem Maidan – ein Szenario, dass Putin mit aller Gewalt im eigenen Land verhindern will. Wir müssen mit dieser militärischen Invasion auch eine Zeitenwende in der europäischen Nachkriegsgeschichte erleben. Der Angriff ist nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, sondern Putin bringt damit den Krieg zurück nach Europa und will das Rad der Zeit zurückdrehen. Es braucht jetzt nicht nur härtere Sanktionen und eine Isolierung der russischen Wirtschaft, sondern vor allem eine schnelle und breite Unterstützung der Ukraine in allen Bereichen.“