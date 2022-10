Ravensburger Spiele live im ADC

Spielen, (Vor)lesen, kreativ sein: Von Samstag, 29. Oktober, bis Samstag, 5. November, gastiert die Ravensburger Spielewelt im Alb-Donau-Center in Ehingen. Mit Spielstationen bietet die Ravensburger Spielewelt täglich von 10 bis 19 Uhr ein vielfältiges Programm für Groß und Klein. Von den Ravensburger Spieleklassikern über die beliebtesten Neuheiten des Jahres bis hin zur Puzzle- und Leseecke findet sich ein großer Teil der Ravensburger Produktvielfalt wieder, wie es seitens Ravensburger heißt..

An bunten Spieltischen warten die Gesellschaftsspiele aus dem Hause Ravensburger auf die Familien. Das Angebot reicht von Klassikern wie memory bis hin zu den neusten Brettspielen. Fachkundige Spiele-Experten erklären dabei die Neuheiten und laden zum Mitspielen ein. Riesige Leseratten und ein prall gefülltes Bücherregal bieten in der Leseecke die idealen Voraussetzungen für ein spannendes Leseabenteuer und Lust zum Schmökern. Wer lieber kreativ sein möchte, kann sich im Mandala-Design versuchen oder mit den Kreativ-Sets aus der Reihe „Creation“ sogar ein eigenes Souvenir gestalten. An den Brio-Spieltischen können schon die Kleinsten in die Welt der Eisenbahnen eintauchen. Für die größeren Besucher bieten die Gravitrax-Tische Möglichkeiten, rasante Kugelbahnen zu bauen und spielerisch die Gesetze der Schwerkraft zu erkunden.

Eine besondere Herausforderung für alle Puzzle-Fans: Gemeinsam versuchen sie ein riesiges 32 000-teiliges Puzzle fertig zu stellen. Beim Puzzle-Wettbewerb warten tolle Preise. Wer die richtige Anzahl der sich in einer großen Säule befindenden Puzzleteile schätzt, kann mit ein bisschen Glück Ravensburger Spiele gewinnen.