Raumnot: Stadt mietet neue Büroflächen an

Ab Mitte des Jahres wird die Ehinger Stadtverwaltung nicht nur in den Räumen des Rathauses, sondern zusätzlich auch am Sternplatz in der Lindenstraße zu finden sein. Die Stadt trägt damit der Raumnot im Rathaus Rechnung, die in den vergangenen Jahren immer größer geworden ist und mietet weitere Büroflächen an.

Der neue Teil des Rathauses zur Lindenstraße hin mit dem Bürgerbüro im Erdgeschoss und großen Teilen des Haupt- und Personalamtes sowie des Baudezernates in den drei oberen Stockwerken ist im Jahr 2003 bezogen worden. Davor war das gesamte Bauamt noch in den beiden Obergeschossen der Sparkasse eingemietet und wechselte mit Fertigstellung des Neubaus zurück ins Rathaus.

Aufgaben werden auch umfangreicher

Seither sind viele neue Aufgaben hinzugekommen, wie die Grundbucheinsichtsstelle, der Breitbandausbau oder die Digitalisierung. Sehr viele Aufgaben der Verwaltung sind im Lauf der Zeit deutlich umfangreicher und damit auch personalintensiver geworden, so die Kinderbetreuung, das Baurecht oder das Meldewesen, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Mehrere Arbeitsplätze sind in Folge von Teilzeitarbeitsverhältnissen doppelt belegt, wodurch eine Anpassung von Arbeitszeiten sowie ein bedarfsgerechter Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erheblich erschwert werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Dafür reichen die vorhandenen Räumlichkeiten im Rathaus nicht mehr aus. „Um den Bürgerinnen und Bürgern auch weiterhin den gewohnt hohen Standard bei den Serviceleistungen der Stadtverwaltung bieten zu können, hat der Verwaltungsausschuss beschlossen, zusätzliche Flächen anzumieten“, heißt es in der Mitteilung.

In die 13 Büroräume am Sternplatz, die vom Eigentümer seit längerer Zeit zur Vermietung angeboten worden waren, werden noch vor den Sommerferien die Abteilungen Hochbau und Liegenschaften umziehen. Bewusst wurden zwei Sachgebiete ausgewählt, die verhältnismäßig wenig Publikumsverkehr haben. Die frei werdenden Büros im Rathaus werden dazu genutzt, einigen Abteilungen dringend benötigte zusätzliche Fläche zur Verfügung zu stellen, um allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen bieten zu können.