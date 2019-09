Ranglistenturnier des Bezirks in Wiblingen

Das Top10-Ranglistenturnier des Tischtennisbezirks Ulm wird am Sonntag, 29. September, in der Sägefeld-Sporthalle in Wiblingen ausgetragen. In den vier Wettbewerben der Mädchen und Jungen der Altersklassen 15 und 18 geht es auch um den Sieg im Bezirk, sondern auch um die damit verbundene Qualifikation zum württembergischen Schwerpunkranglistenturnier II am 20. Oktober. Jedoch hat auch der Zweitplatzierte im Bezirk die Chance, sich bei diesem Turnier zu beweisen und vielleicht noch per Nominierung in die nächste Stufe einzuziehen. Beim Bezirksranglistenturnier ist in der Altersklasse Mädchen 15 Aylin Günes (TSV Neu-Ulm) die Favoritin, in der Konkurrenz der Jungen 15 dürfte kein Weg an Richard Hammerschmidt (SC Berg) vorbeiführen. Bei den Mädchen 18 gilt Jana Hoffmann (SC Berg) als Favoritin, während bei den Jungen 18 im Vorfeld kein Favoriten auszumachen ist, nachdem Ben Kast (SC Vöhringen) und Lukas Aßfalg (SC Staig) abgesagt haben.