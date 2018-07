Raiffeisenbank spendiert Ehinger Realschülern Eiscreme

Einen kühlen Kopf bewahrt haben sich die Ehinger Realschüler samt ihren Lehrern am Dienstagvormittag nicht zuletzt dank einer Eisspende der Raiffeisenbank. Diese revanchierte sich damit für die künstlerisch-kreative Umsetzung des Themas „Krone“ durch rund 300 Schüler.

Eine Krone ziert die Fassade des früheren gleichnamigen Hotelgasthofs in der Ehinger Bahnhofstraße. Bei der Übernahme durch die Raiffeisenbank beließ diese die repräsentative Gebäudezier an ihrem Platz. Das Symbol einstiger Fürstenmacht inspirierte Schüler aller Klassenstufen der Realschule zur künstlerisch-kreativen Umsetzung des Themas in den Fachbereichen Technik, Mensch und Umwelt sowie Bildende Kunst. Die Anregung dazu gaben die Lehrerinnen Ursula Ramin-Gantert und Heike Johann. Bankvorstand Martin Traub und Marketingleiterin Angelika Ruppert waren von den Ergebnissen begeistert und stellten sie im Kundenraum der Bank aus. Als Dank bekamen jetzt nicht nur die Künstler sondern auch alle anderen Schüler und die Lehrer am zweitletzten Schultag vor den Sommerferien ein köstliches Speiseeis spendiert.