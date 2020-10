Raiba hält ihre Generalversammlung online ab

Die Teilnahme an der Online-Generalversammlung ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Jeder Teilnehmer erhält nach Registrierung einen individuellen Zugangscode, welcher für die Teilnahme an der Online-Generalversammlung zwingend notwendig ist. Die Anmeldung zur Versammlung ist vom 2. bis zum 11. November 2020, 17 Uhr nur online möglich. Weitere Informationen zur Versammlung und zur Anmeldung sind unter www.rb-eh.de/versammlung abrufbar. Bei Fragen zur Anmeldung stehen die Mitarbeiter der Raiffeisenbank in allen Geschäftsstellen und im KundenServiceCenter unter 07391/500 50 zur Verfügung.