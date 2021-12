Räumen und Streuen bei Schnee und Eis

Der Winter hat sich eingestellt. Jetzt kommen in Ehingen die Schneeschippen und das abstumpfende Streugut wieder zum Einsatz.

Bei Ankündigung von Schnee- und Glatteis ist der städtische Bauhof stets bestens vorbereitet. Schon in den frühen Morgenstunden erfolgt dann der Dienst, um zu räumen und zu streuen. Durch den städtischen Bauhof werden Straßen und Radwege im Stadtgebiet – abgestuft nach einer Prioritätenliste – von Schnee und Eis befreit. Dazu zählen jedoch keine Gehwege, außer entlang städtischer Grundstücke.

Untereinander absprechen, wer schippt

Entsprechend der Räum- und Streupflichtsatzung der Stadt Ehingen sind innerhalb der geschlossenen Ortslagen Gehwege oder, falls solche nicht vorhanden sind, entsprechende Flächen in einer Breite von 1,5 Metern am Rande der Fahrbahnen von den Straßenanliegern, das sind die Eigentümer oder Mieter und Pächter der Grundstücke, die an öffentliche Straßen und Wege sowie Plätze grenzen, von Schnee zu räumen sowie bei Schnee und Eisglätte zu bestreuen. Sind mehrere Verpflichtete vorhanden, müssen diese untereinander regeln, wer räumt und streut. Sind Verpflichtete verhindert, so haben Sie eine Vertreterin oder einen Vertreter zu bestellen, um die Pflichten zu übertragen.

Die Räum- und Streupflicht ist werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr zu erledigen. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- beziehungsweise Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet um 21 Uhr. Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie Sand oder Splitt zu verwenden. Die Verwendung von auftauenden Streumitteln ist grundsätzlich verboten. Sie dürfen ausnahmsweise bei Eisregen oder Eisglätte verwendet werden. Der Einsatz ist so gering wie möglich zu halten.

Fragen zur Räum- und Streupflicht beantworten gerne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde im Rathaus unter Telefon: 07391/503-361 oder -362.